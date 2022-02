Oriocenter, continuano le domeniche al cinema per tutti con le proiezioni Friendly Autism - BergamoNews

Torna a partire dal 13 febbraio 2022 l’appuntamento con le proiezioni Friendly Autism all’UCI Cinema di Oriocenter. Si tratta di proiezioni che, grazie al sistema Autism Friendly Screening, rendono possibile anche a chi presenta un disturbo dello spettro autistico di trascorrere una domenica serena al cinema con la famiglia e gli amici.

Sono state circa 950 le prenotazioni ricevute tra novembre 2021 e gennaio 2022 per le 8 proiezioni in calendario. In totale, 166 famiglie provenienti dalla provincia di Bergamo (66%), Milano (12%), Brescia (9%), Monza-Brianza (7%) e altre province e regioni limitrofe (6%) hanno potuto assistere gratuitamente a una selezione di film per bambini e ragazzi: una risposta entusiasta da parte del pubblico che ha spinto il Selected Stores più grande d’Italia a riproporre l’esperienza anche nei prossimi mesi.

“La partecipazione di tante famiglie provenienti da fuori Bergamo e provincia conferma l’unicità e l’importanza di questa iniziativa, messa in campo in collaborazione con UCI Cinemas” – commenta Ruggero Pizzagalli, Direttore di Oriocenter. “Ricevere i loro feeback positivi e i ringraziamenti per avere permesso a tanti bambini e ragazzi di assistere per la prima volta ad una proiezione cinematografica è stato davvero emozionante. Quando si parla di barriere architettoniche si pensa soprattutto agli ostacoli fisici piuttosto che a quelli percettivi: oltre ad offrire un’esperienza di intrattenimento davvero inclusiva, le proiezoni autism-friendly per noi sono importanti perché ci permettono di dare un contributo concreto alla campagna di conoscenza e consapevolezza sul tema dell’autismo e dei disturbi sensoriali.”

Nei mesi di febbraio e marzo l’appuntamento presso UCI Cinema Orio diventerà pomeridiano, a cadenza bimestrale, con l’inizio delle proiezioni alle ore 14:30.

Sono tre i titoli già confermati per le prossime domeniche. Il 13 febbraio sarà dedicato ai fan di Luì e Sofì, veri beniamini dei più piccoli, protagonisti di “Me Contro Te il film – Persi nel tempo”; il 27 febbraio sarà la volta de “Il lupo e il leone”, tenera storia dell’amicizia tra la pianista ventenne Alma, un cucciolo di leone smarrito e una lupa in difficoltà, mentre il 13 marzo verrà proiettato l’ultimo capolavoro della Disney “Encanto”, premiato con il Golden Globe come migliore film d’animazione del 2022. Verrà comunicato a breve il titolo del quarto appuntamento, già confermato per domenica 27 marzo.

Autism Friendly Screening è un particolare sistema di adattamento ambientale che rende la sala cinematografica un luogo accogliente e accessibile anche per chi è particolarmente sensibile alle stimolazioni esterne grazie ad alcuni accorgimenti. Le luci non vengono spente completamente ma rimangono soffuse, i suoni sono leggermente più bassi e ovattati e agli spettatori viene lasciata la possibilità di muoversi liberamente in sala: una condizione ideale per chi presenta disturbi dello spettro autistico, ma anche per famiglie con bambini e per chiunque, pur non vivendo da vicino questa situazione, è sensibile al tema e desidera vivere un momento di condivisione durante la proiezione.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, è consigliata la prenotazione.

Per maggiori informazioni, consultare il calendario dei titoli in programma in continua evoluzione e prenotare: https://oriocenter.it/it/eventi

