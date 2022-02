Miami Beach, Caterina Caselli o Harry Potter? La tv del 10 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 10 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “DOC – Nelle tue mani 2”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Fare una scelta” e “Cane blu”.

Nel primo, il caso di Silvia, ex specializzanda di Andrea, riguarda da vicino anche Enrico, di cui per la prima volta emerge il passato. Mentre i test di Caruso hanno l’intento sempre più chiaro di mettere in difficoltà Doc, anche Cecilia inizia a scoprire il segreto della squadra.

Nel secondo, tutti i segreti vengono a galla in questo episodio evento. Si torna infatti ai mesi della prima ondata, per scoprire finalmente il segreto che Doc e i suoi nascondono su quello che è successo nei mesi dell’emergenza e che sembra aver incrinato per sempre il rapporto tra Carolina e suo padre. Si ripercorre anche l’inizio della relazione tra Elisa e Massimo e si va all’origine delle crisi di Gabriel…

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Canale5 alle 21 trasmetterà la partita di calcio fra Juve e Sassuolo, valida per i quarti di finale di Coppa Italia

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Miami Beach”; su RaiTre alle 21.20 “Caterina Caselli – Una vita, cento vite”; su Italia1 alle 21.30 “Harry Potter e l’ordine della fenice”; su Rai4 alle 21.20 “I Combattenti”; su La5 alle 21.05 “Conta su di me”; su Iris alle 20.55 “Hostage”;

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi nell’allestimento firmato da Franco Zeffirelli con la direzione musicale di Pier Giorgio Morandi. Protagonisti sul palco Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Luca Salsi, Dolora Zajick, Riccardo Fassi, Elisabetta Zizzo, Carlo Bosi. Regia tv di Tiziano Mancini.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Versailles”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Paul”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

