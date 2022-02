L'Atalanta torna alla difesa a tre per battere la Fiorentina e regalarsi la semifinale di Coppa Italia - BergamoNews

Bergamo. Con la brutta sconfitta casalinga contro il Cagliari l’Atalanta si è ritrovata a dover fare i conti con gli spettri del passato. La prestazione negativa fornita domenica di fronte a una delle squadre più in difficoltà del campionato ha aperto il dibattito su dove può arrivare la squadra di Gasperini.

Se c’è un modo per allontanare le critiche è invertire la rotta e il quarto di finale di Coppa Italia che andrà in scena con la Fiorentina è l’occasione giusta. Giovedì 10 febbraio alle 18 la Dea affronterà i toscani al Gewiss Stadium per strappare il pass della semifinale.

Dopo il blackout in campionato, i nerazzurri devono scendere in campo con le motivazioni a mille perché in palio non c’è solo la voglia di riscatto ma anche il passaggio del turno che permetterebbe di alzare un trofeo in una eventuale finalissima.

Negli ultimi tre anni gli orobici hanno disputato due finali di Coppa Italia senza mai riuscire a vincere un titolo. Questo è l’unico neo della società di Percassi nelle ultime stagioni.

Di fronte ci sarà un’avversaria agguerrita, una formazione che ha stupito tutti nel girone di andata ma ha perso molto con la partenza di Vlahovic. I Viola non vincono dal 17 gennaio e vogliono riscattare lo 0-3 interno incassato con la Lazio.

Per ritrovare la mentalità della sua squadra Gasperini può tornare a giocare schierando la difesa a tre con Musso tra i pali, Djimsiti, Demiral e Palomino sulla linea dei difensori (complice la squalifica di Toloi). A centrocampo possibile turno di riposo per Koopmeiners che è diffidato e potrebbe entrare a gara in corso. De Roon e Freuler a coordinare le operazioni con Maehle e Hateboer sulle fasce. In avanti ballottaggio serrato per i trequartisti con Malinovskyi e Pasalic in vantaggio per sostenere Muriel.

L’allenatore della Fiorentina Italiano si presenterà a Bergamo con Terracciano in porta perché Dragowski è squalificato. In difesa Odriozola, Milenkovic, Quarta e Biraghi. In mezzo al campo Torreira, Castrovilli e Bonaventura favoriti per partire dall’inizio. Tridente offensivo composto da Ikone, Piatek e Gonzalez.

