Giorno del Ricordo: le commemorazioni in Bergamasca - BergamoNews

Provincia di Bergamo. Ogni anno il 10 febbraio ricorre il Giorno del Ricordo. Questa data, istituita con la legge n.92 del 30/03/2004, ha l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Per non dimenticare, nel rispetto delle regole anti-Covid, nella Bergamasca vengono organizzati diversi momenti di commemorazione.

BERGAMO

Il programma delle cerimonie di commemorazione a Bergamo prevede:

– alle 10 al Parco delle Rimembranze – Rocca

Piazzale Brigata Legnano

Interventi istituzionali e deposizione di corone d’alloro al monumento dedicato alle vittime delle foibe.

Atto di memoria a cura degli studenti del Liceo Scientifico Statale Lorenzo Mascheroni.

– Alle 11.30 alla chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano

Largo Bortolo Belotti, 1

Celebrazione della messa in ricordo delle vittime delle foibe.

SERIATE

Seriate, primo Comune della bergamasca ad avere intitolato una via ai Martiri delle Foibe e da anni in prima linea per onorare il Giorno del Ricordo, istituito per legge il 10 febbraio, rinnoverà «la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale». L’Amministrazione comunale e l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia commemoreranno questa drammatica pagina della Storia venerdì 11 febbraio.

“Anche quest’anno Seriate rammenta questa triste pagina della Storia del nostro Paese ritrovandosi di nuovo per rendere giusta memoria agli infoibati e agli esuli con un momento di riflessione davanti al cippo posto al cimitero monumentale. Ci saranno i saluti delle istituzioni e il contributo degli studenti dell’Istituto Majorana e degli esponenti dell’associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, di cui ringrazio la presidente del comitato di Bergamo Maria Elena Depetroni. Seriate c’è e sempre ricorderà i morti e gli esuli giuliano dalmati. Ringrazio la dirigente scolastica, dott.ssa Anna Maria Crotti per la sensibilità e per il coinvolgimento di più classi nella partecipazione alla giornata, perché sono soprattutto le giovani generazioni a dover far memoria di questi tristi fatti”.

Il programma prevede il ritrovo alle 9 all’ingresso monumentale del Cimitero di Seriate, seguito dal saluto della professoressa Maria Elena Depetroni, Presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e del Comitato di Bergamo e dagli interventi degli studenti delle classi 2^ ELO 5^ CII 5^ FLO e 5^YTU dell’Istituto Ettore Majorana. In chiusura il discorso del sindaco e la deposizione della corona d’alloro al cippo in ricordo dei martiri delle Foibe. Il corteo si snoderà per le vie seriatesi verso la chiesa Parrocchiale, dove alle 10 l’arciprete don Mario Carminati celebrerà la messa. In caso di maltempo l’appuntamento sarà direttamente in chiesa Parrocchiale S.S. Redentore alle 10 per la celebrazione della sola messa.

PONTE SAN PIETRO

La Città di Ponte San Pietro, l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato di Bergamo e il Comune di Mapello organizzano, per sabato 12 febbraio 2022, un momento di ricordo della tragedia delle Foibe e dell’Esodo degli Italiani da Istria, Fiume e Dalmazia.

Il ritrovo è alle 9.15 in piazza Martiri delle Foibe (Località Briolo), discorso delle Autorità e a seguire, alle 11, messa alla chiesa Parrocchiale di Sant’Antonino (Locate).

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!