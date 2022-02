Gandino, cantieri aperti per gli interventi a scuole e alloggi comunali - BergamoNews

Gandino. Lavori pubblici rilevanti a Gandino, dove l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Elio Castelli ha varato nelle ultime settimane una serie di interventi.

Particolarmente importante il cantiere completato alla scuola primaria di via Cesare Battisti. Nel 2021 il mastodontico complesso (l’edificio è lungo più di 65 metri ed ha una profondità di 11.5 metri) ha visto completamente rifatti tetto e facciate a cura della Turani Costruzioni Edili di Telgate, con una spesa complessiva di 675.000, coperta da un contributo di Regione Lombardia per 350.000 euro, fondi propri per 70.000 euro ed un mutuo da 255.000 euro.

Nel medesimo complesso, negli ultimi mesi, si è lavorato anche alla sistemazione degli spazi esterni, per renderli più facilmente utilizzabili sia a fini didattici sia a fini ludici, per dare la possibilità di svago all’aria aperta durante la ricreazione. È stata posata una nuova pavimentazione “animata” in gomma sulle due grandi terrazze esterne nella parte anteriore dell’edificio, grazie ad un contributo per l’intero costo di 55.000 euro da parte del Ministero dell’Istruzione. I lavori sono stati realizzati dalla ditta Pacchiarini di Onore.

Oltre a questi interventi, si è resa necessaria la sostituzione della caldaia ormai datata, sempre presso le scuole elementari. L’operazione, grazie all’installazione di valvole termostatiche, permette un maggiore controllo sui consumi e quindi una maggiore attenzione all’efficienza dell’impianto. L’intervento, realizzato dalla Idroimpianti snc di Gandino, ha comportato una spesa complessiva di 73.460 euro, coperta per 70.000 euro da contributi statali.

Da segnalare che la Giunta Comunale ha definitivamente approvato a dicembre 2021 anche il rifacimento del tetto di copertura dello stabile comunale di Vicolo Rottigni (ex Orfanotrofio), sede di alloggi e di alcune associazioni. I lavori puntano alla conservazione della struttura portante del tetto in legno massello di rovere che si presenta in buono stato di conservazione. La spesa complessiva è stabilita in 148.500 euro, di cui 85.000 coperti da un contributo regionale.

© Riproduzione riservata

