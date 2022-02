Freuler è l'ultimo a mollare, per Koopmeiners un'ingenuità pazzesca - BergamoNews

Musso 6,5 : Plastico sul sinistro di Gonzalez a mettere in corner nel primo tempo. Sul secondo rigore intuisce ma non riesce a trattenere e nessuno lo copre. Si deve fermare proprio ora che si è fatto sicuro.

Djimsiti 6 : Metamorfosi, sbornia con il Cagliari dimenticata. Colpo di testa allo scadere dei tempi regolamentari che esce di un niente.

Demiral 7 : Platek si vede solo a calciare dagli undici metri, buon allenamento per Vlahovic

Palomino 6 : Senza fine, quando si dice problema muscolare.

Koopmeiners (36’) 5 : Non spreca mai la palla, Sa dove metterla prima che gli arrivi, poi ingenuità pazzesca che costa il secondo rigore. Errore grave.

Hateboer 5,5 : Si sacrifica su Saponara, ma non riparte più. Quando si ritrova pesca l’assist a Freuler che non sfrutta (19’2t). Lontano il cavallo pazzo che aggrediva la fascia.

Freuler 7 : Esemplare, assist perfetto per il destro di Zappacosta poi sempre con la bacchetta da

direttore d’orchestra.

Deroon 6,5 : Dopo tanti “ Schettino” alla Var trova Guida che lo pesca con il piede su Gonzalez. Rigore e giallo che non lo condiziona. Anche quando diventa difensore di destra per l’uscita di Palomino.

Zappacosta 7 : Destro all’incrocio da cineteca che vale il pareggio.(29’), poi suo l’assist per il tiro di Boga sul palo.

Pasalic 5,5 : Falso nueve che non convince, non diventa cinico sulla respinta del tiro di Boga finito sul palo. Giallo per proteste.

Pessina ( 28’2t) 5,5 : Poco tempo per carburare e incidere.

Malinovskyi 5 : A corrente alternata, un sinistro che sfiora il palo nel primo tempo(24’) poi poco o nulla.

Muriel (28’ 2t) 6 : Rispolvera dall’ armadio la giacca da subentrato. Entra e fa cacciare Odriozola.

Boga 7 : Gasp per trovare soluzioni tattiche all’assenza di Zapata, lui per un posto da titolare checon un paio di giocate iniziali dimostra di meritare. Il palo allo scadere del tempo gli nega un gol fantastico con un dolcissimo tocco d’esterno. Quando punta l’avversario cambia la partita.

Gasperini 6 : Bruttissimo risveglio, della serie i sogni svaniscono all’alba . Sulle scelte di formazione un piccolo spillo, con Musso squalificato per domenica non era meglio fare scaldare i guanti al possibile sostituto ? Se poi la scelta fosse il terzo portiere Rossi era indispensabile, dopo anni di panchina. Idea Pasalic falso nueve non convince, ma la squadra è viva anche se l’eliminazione allo scadere è terribile.

