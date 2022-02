Atalanta fuori dalla Coppa Italia, Gasp polemico per il terzo gol Viola: silenzio stampa - BergamoNews

Bergamo. Gian Piero Gasperini non ha digerito la sconfitta casalinga contra la Fiorentina che è costata l’eliminazione alla sua Atalanta. In particolare il gol del 3-2 finale.

La Dea è stata beffata da un gol al 93esimo di Milenkovic che ha battuto Musso con un tiro al volo. I nerazzurri hanno protestato a lungo per un possibile fuorigioco precedente, ma per il Var non è stato così. Rete convalidata e Viola in semifinale.

Proprio a causa di questa decisione arbitrale il tecnico nerazzurro non si è presentato in sala stampa per la conferenza post partita e nemmeno ai microfoni di Sport Mediaset.

