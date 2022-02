Atalanta-Fiorentina, Palomino lascia il campo per un problema muscolare - BergamoNews

Bergamo. Altro giro e altra brutta notizia per l’Atalanta durante i quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Al minuto 37 della partita contro i viola Gasperini ha dovuto sostituire Palomino per infortunio. Il difensore argentino ha accusato un problema muscolare alla gamba destra e ha lasciato il posto a Koopmeiners.

Una tegola di non poco conto per il tecnico di Grugliasco in vista del big match di domenica sera con la Juventus. Nelle prossime ore si saprà di più sull’entità dell’infortunio di Palomino ma il numero dei giocatori atalantini costretti ai box continua ad aumentare e la situazione inizia a farsi preoccupante.

