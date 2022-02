Arrestato per truffa a 8 imprenditori: "offriva false consulenze e prodotti finanziari su Youtube" - BergamoNews

È indagato per reati di abusivismo finanziario, falso ideologico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale e truffa. La Guardia di Finanza di Bergamo, su richiesta della Procura di Milano, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto italiano, formalmente residente all’estero, ma con centro di interessi anche in provincia di Bergamo.

Le indagini – allo stato – hanno evidenziato come l’uomo avrebbe svolto attività di consulenza e di offerta di prodotti finanziari in assenza di qualsivoglia autorizzazione e/o iscrizione agli albi previsti dalla normativa di settore.

Per promuovere queste attività, si sarebbe avvalso di tre siti internet e un canale Youtube, dei quali è stato disposto ed eseguito il sequestro. Uno dei siti web è risultato collegato a una S.p.A., con socio unico l’indagato, esercente attività di “raccolta del risparmio ed esercizio del credito”, costituita dallo stesso soggetto nel 2017 a Milano e avente formalmente un capitale sociale di 200 milioni di euro.

Le attività investigative hanno permesso di rilevare come l’assegno postale “non trasferibile” presentato in sede di atto notarile a comprova del versamento dell’intero capitale sociale sarebbe stato contraffatto e, in realtà, emesso per soli 10 euro e da un diverso Ufficio postale rispetto a quello indicato su titolo.

Contestualmente, è stato disposto il sequestro delle giacenze, fino all’importo di euro 257.520,50, su un conto corrente acceso in una banca estera, dove l’indagato avrebbe fatto confluire il profitto dei reati di truffa perpetrati in danno di 8 persone, tra cui alcuni imprenditori, indotti, con artifizi e raggiri, ad effettuare rilevanti versamenti in favore dell’indagato a fronte di fittizi investimenti finanziari (quote della citata S.p.A.), proposti come altamente remunerativi.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!