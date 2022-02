Villaggio degli Sposi, tra i progetti per il quartiere spunta la polemica dei comitati - BergamoNews

Bergamo. Mentre la consigliera del Partito Democratico Viviana Milesi rilancia con una serie di progetti il quartiere del Villaggio degli Sposi, sposandone la causa in Consiglio comunale a Bergamo in sede di approvazione del piano attuativo del Parco Ovest 2, monta la polemica dei residenti con una nota congiunta a firma dell’associazione “Per il Villaggio aps”, del Comitato Ambiente e Salute di S. Tomaso de Calvi, della FAB, del Comitato di Boccaleone, del Comitato di Campagnola e di Bergamo bene comune. Una voce sola che chiede di non costruire, rivolta all’azienda FerrettiCasa, all’indomani dell’approvazione della proposta di legge votata dalla Camera dei Deputati che inserisce la tutela dell’ambiente tra i princìpi fondamentali della Costituzione. In particolare, l’attenzione è posta sul fatto che, viene dato risalto al principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione e viene modificato l’articolo 41 in cui si stabilisce che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in danno alla salute e all’ambiente.

Alla luce anche di questa storica risoluzione, l’Associazione “Per il Villaggio aps” ha rivolto questo appello, supportato da quasi 3000 firme a tutela del Parco ovest, a Ferretti:

“Spett. Dirigenza FerrettiCasa,

il Progetto attuativo da voi presentato durante il percorso partecipativo promosso dal Comune di Bergamo su Parco ovest 2, non ha raccolto significativi consensi da parte dei cittadini presenti. Anzi, durante l’Assemblea pubblica di restituzione del 18 gennaio (molto partecipata: circa 130/140 cittadini presenti!), il dissenso è stato ampiamente palesato. Comprendiamo che l’area in questione è di vostra proprietà e che, come la legge del mercato imporrebbe, è vostra facoltà realizzarne un profitto. Però durante il 2021 si sono sollevate da più realtà, di quartiere (come la nostra) ma anche di rilevanza cittadina (Legambiente, Italia nostra, Coordinamento comitati ed associazioni ambientaliste, Flora alpina bergamasca, Lipu, ecc.), pesanti contrarietà rispetto al vostro progetto che impatta sensibilmente “su un luogo colmo di valenza naturalistica, storica ed ambientale da tutelare per le specifiche peculiarità naturalistiche, le aree verdi, la biodiversità, l’avifauna e la flora, e la fauna in generale” (Eco di Bg: Legambiente ed Italia nostra, sezione Bergamo). Abbiamo apprezzato le modifiche che avete attuato, la vostra sensibilità per la sostenibilità ambientale, la rigenerazione urbana, la relazione fra uomo e ambiente, confermate dal vostro operare. Proprio in nome di questa vostra coscienza civica green vi invitiamo a riflettere su una scelta che porrebbe la Vostra azienda come esempio virtuoso, a livello nazionale: una società immobiliare e di costruzioni che, in nome dell’Emergenza Climatica e Ambientale, sceglie di non costruire in una preziosa area verde per donarla alla città in cui molto ha già operato con buoni profitti! Legando la coraggiosa rinuncia e il proprio nome (come avvenuto per altri parchi: Marenzi, Caprotti, ecc.) alla conservazione dell’area verde e della sua biodiversità, così com’è, per la valorizzazione di un’oasi naturale in città, che contrasti l’inquinamento ambientale ed atmosferico di cui Bg soffre, e costituisca un luogo privilegiato per realizzarvi percorsi didattici, educativi e ricreativi per cittadini (e turisti) di ogni età. E, magari, potrebbe in futuro ospitare un museo della biodiversità, in una contenuta porzione del sedime dell’exBas, in vista di “Bergamo Capitale della cultura 2023”. Siamo certi dell’importante ritorno d’immagine di cui potreste giovare, e pure di un altrettanto importante riscontro economico. La cittadinanza tutta ve ne sarebbe profondamente grata e magari l’Amministrazione comunale potrebbe offrirvi, come già avvenuto, la riqualificazione di una delle tante aree cittadine già edificate e in abbandono, senza bisogno di consumare altro suolo. Chissà se, grazie alla Vostra lungimiranza ambientale, potremmo presto raccontare alla nostra città una bellissima storia, vera e a lieto fine, a cui sapremo dare adeguata visibilità pubblica, attraverso tutti i media locali e non”.

Le proposte approvate in sede di Consiglio comunale

Il tutto, a distanza, appunto, di due giorni dal solerte sollecito della consigliera Milesi che aveva posto l’accento sull’importanza di non dimenticare un quartiere che, da tempo, porta con sé una serie di criticità anche dal punto di vista sociale ed economico. “Il piano attuativo dell’ambito di trasformazione del Parco Ovest 2 restituisce davvero molto al quartiere del Villaggio degli Sposi, in termini naturalistici, di infrastrutture, viabilità, mobilità e qualità della vita. Ma non basta. Quello che vi chiedo è di dare importanza ad una serie di progetti che possano fare da volano per rilanciare e sostenere quest’area cittadina”. Con queste parole, Viviana Milesi, consigliere del Partito Democratico, durante il Consiglio comunale di Bergamo, ha scelto di porre l’accento su una serie di iniziative che meritano di essere sostenute per dare visibilità ad un quartiere segnato, soprattutto negli ultimi anni, da una serie di problematicità.

“Vorrei che, insieme, come previsto anche dal PNRR, sostenessimo il “Bando qualità di quartiere“, un progetto volto alla rigenerazione urbana di Piazzale Visconti, in termini di edilizia Aler, per il quale sono stati stanziati 12 milioni e 900 mila euro, un intervento di sostenibilità sociale dell’abitare. Poi ancora, il progetto “Generavivo” che prevede spazi aperti a fruizione dei residenti, che incentiva e premia la dimensione della prossimità. La delibera che stiamo discutendo modifica infatti i tanti servizi presenti sul territorio e, visto che sappiamo benissimo che oltre al fare urbanistico, esiste anche una dimensione cittadina fatta di corpi e di relazioni, è importante dare visibilità ai progetti che mirano a valorizzare un territorio fatto di tante associazioni e volontari che fanno del welfare e del senso della comunità, il loro quotidiano”.

Lo sguardo politico della Milesi è anche rivolto ai tanti problemi che riguardano i giovani, in particolare gli adolescenti, che riconosce “non avere un posto dove andare. In questo senso, potrebbero essere implementati i servizi e i luoghi di ritrovo, accrescendo le potenzialità di quelli già esistenti, come ad esempio la Casa di Quartiere, l’ex CSC, o il Centro per tutte le età“. Le premesse fatte per sollecitare l’amministrazione a creare una sinergia con i cittadini sul territorio, al fine di valorizzare non solo la singola persona, ma anche i gruppi e le associazioni: “L’intento è quello di rivedere l’utilizzo della Casa di Quartiere per renderla ancora più vivibile e accessibile a tutti, implementare le ore di lavoro degli operatori di quartiere, sostenere l’iniziativa educativa di strada “Giovani Onde”.

