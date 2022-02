Taleggi Dop e formaggi biologici di Arrigoni Battista al Salon du Fromage di Parigi - BergamoNews

Pagazzano. Arrigoni Battista parteciperà alla prossima edizione del Salon du Fromage et des Produits Laitiers, che si terrà a Parigi dal 27 febbraio al 3 marzo e alla quale sono attesi oltre 8.500 visitatori provenienti da 56 Paesi.

In questa 17ª edizione un focus specifico sarà dedicato proprio all’Italia, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti di qualità del nostro Paese, ampliando la platea di estimatori sul mercato francese e internazionale. La Francia, d’altra parte, è il primo mercato di destinazione dei prodotti lattiero caseari italiani e il Gorgonzola DOP è uno dei tre formaggi più venduti in questo Paese, insieme alla mozzarella e al Parmigiano Reggiano, stando a un’indagine del 2019 del Salon du Fromage.

Per Arrigoni Battista il Salon du Fromage et des Produits Laitiers sarà quindi l’occasione per mostrare ai cugini d’Oltralpe, e soprattutto ai buyer, ai rivenditori di formaggi tradizionali, ai ristoratori e ai distributori di tutto il mondo, la grande maestria dei suoi casari facendo provare i suoi pluripremiati Gorgonzola Dolce DOP al cucchiaio “solo polpa”, Taleggio DOP, Quartirolo Lombardo DOP e la linea di formaggi biologici.

Presente sul mercato lattiero caseario da 108 anni, Arrigoni Battista, che ha sede a Pagazzano, è un’azienda prestigiosa che si distingue per un plus forte: l’utilizzo di una filiera completa, dalla materia prima al prodotto finito, dagli allevamenti e dall’azienda agricola di proprietà fino al confezionamento e alle strategie di vendita; in questo modo l’azienda è capace di controllare direttamente tutti i fattori qualitativi della produzione.

L’azienda negli anni si è confermata prima leader nel mercato del Taleggio DOP e poi ha assunto un ruolo di riferimento sia nella produzione di formaggi tradizionali lombardi come Gorgonzola DOP, Crescenza e Quartirolo Lombardo DOP. A questi si aggiungono una linea di formaggi dalla ricetta unica e la linea biologica: una vasta gamma produttiva che permette ad Arrigoni Battista di offrire al mercato vari tipi di formaggi di altissima qualità, di essere riconosciuta a livello internazionale e di vincere numerosi premi in molti contest nazionali e internazionali.

Marco Arrigoni, presidente di Arrigoni Battista

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!