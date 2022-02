Regione Lombardia presenta la legge per i giovani: segui l'evento online - BergamoNews

Giovedì 10 febbraio l’assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini, presenterà, in un evento online dedicato, il Manifesto “Generazione Lombardia” creato dai giovani lombardi e sintesi del percorso di incontri finalizzato alla creazione della nuova legge regionale per i giovani di Regione Lombardia.

Sarà possibile seguire l’incontro via Webex, dalle 17, collegandosi tramite il link: https://bit.ly/3slA6K8 .

In estate Regione Lombardia si era rivolta ai giovani, aprendo la consultazione sulla prima legge regionale a loro dedicata che prende il nome, appunto, di “Generazione Lombardia”, per acquisire elementi, idee e proposte, per scriverla insieme.

Il punto di partenza nella costruzione della legge, dedicata ai ragazzi dai 15 ai 34 anni che vivono, studiano e lavorano in Lombardia, era stato la volontà di offrire loro opportunità e competenze necessarie per imparare, lavorare, impegnarsi nella vita della comunità e influenzare le decisioni che li riguardano.

Un progetto di ampio respiro che ha coinvolto i giovani in un percorso di partecipazione attiva nella vita della comunità, dando loro la possibilità di esprimersi sulle decisioni che li riguardano: percorso che ora è arrivato a compimento.

