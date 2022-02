Politica bergamasca in lutto: è morto l'ex senatore Valerio Carrara - BergamoNews

Oltre il Colle. È morto a 70 anni Valerio Carrara, ex senatore per tre legislature, dal 2001 al 2013 stroncato nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 febbraio da un infarto mentre si trovava in ospedale al Bolognini di Seriate.

Originario di Oltre il Colle, per due mandati, dal 2002 al 2007 e dal 2012 al 2017, ne è stato anche sindaco, carica per la quale si era ripresentato anche alle Amministrative del 2017, non riuscendo a ottenere il quorum necessario all’elezione.

Eletto al Senato tra le file dell’Italia dei Valori nel 2001, Carrara passò subito al gruppo Misto, fino al 2004, quando sancì il suo passaggio a Forza Italia prima e Popolo della Libertà poi.

A fine legislatura è stato anche presidente della quarta Commissione Difesa al Senato, dopo la scomparsa del senatore Gianpiero Carlo Cantoni.

Tra le sue battaglie più note sul territorio quella per la riapertura del Casinò di San Pellegrino, per il quale presentò diversi disegni di legge, e quella in difesa dei cacciatori e dell’attività venatoria.

“Conservo molti ricordi del senatore Carrara. Ricordi legati al nostro comune impegno politico insieme in Senato nella 16^ legislatura, nel Pdl, che lui concluse come presidente della commissione difesa e ricordi dell’amico – commenta Alessandra Gallone, senatrice di Forza Italia -. Ironico, intelligente, affettuoso. Innamorato della sua Oltre il Colle e dei suoi cavalli. E della sua famiglia. Una perdita per il nostro territorio. Mi alzerò con il cuore stretto dal dispiacere quando in aula lo saluteremo”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!