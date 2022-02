Lella Costa a Bergamo in cento donne in cento minuti: il riscatto dei nomi dimenticati dalla storia - BergamoNews

Bergamo. Alfonsina Strada, Janis Joplin, Agatha Christie. E poi Artemisia Gentileschi, Rita Levi Montalcini, Édith Piaf e molte altre ancora. Cento donne raccontate in cento minuti.

A portare a termine questa impresa apparentemente impossibile è l’attrice Lella Costa, in scena al Teatro Donizetti di Bergamo con “Se non posso ballare…non è la mia rivoluzione”, spettacolo ispirato al libro “Il catalogo delle donne valorose” di Serena Dandini.

Il debutto sul palco bergamasco di martedì 8 febbraio è stato un successo. Ironica, brillante e intensa. L’attrice milanese, che sul palco ha ballato, cantato e recitato impersonando ognuna delle cento donne a cui ha dato voce, è riuscita a catturare il pubblico in sala che è tornato a casa con una consapevolezza in più: i libri di storia non hanno dato e continuano a non dare il giusto spazio alle donne.

Le vicende vengono raccontate a metà, ma per fortuna ci pensa il teatro a tramandare la grande ricchezza dei talenti femminili che hanno migliorato il nostro mondo. Lo spettacolo, che parla a uomini e donne, senza escludere nessuno, è arricchito dalla regia e drammaturgia di Serena Sinigaglia. “Come portare a teatro l’intuizione di Serena Dandini che ne “Il catalogo delle donne valorose” racconta trentaquattro storie di donne? – dice Lella Costa ai microfoni di Bergamonews poco prima di entrare in scena -. Serena Sinigaglia, che è una grande provocatrice, ha capito subito che trentaquattro storie erano troppo poche per uno spettacolo: ecco che di donne ne abbiamo raccontate cento! È stata una grande sfida”.

Maria Salomea Skłodowska, più conosciuta come Marie Curie, Nobel per la fisica, Tina Anselmi, primo ministro donna della Repubblica italiana, Mileva Marić, prima moglie di Albert Einstein prima donna ad aver studiato Fisica al Politecnico di Zurigo. Olympe De Gouges, Virginia Wolf, Elsa Morante, Emma Goldman.

I cento nomi scorrono sullo schermo della scenografia ma in qualche modo rimangono sulla scena, anche oltre la chiusura del sipario. A fine dello spettacolo è impossibile non aver impresso nel cuore e nella mente almeno uno di questi nomi. Se si pensa alla capienza del teatro Donizetti, si intuisce immediatamente la potenza di “Se non posso ballare…non è la mia rivoluzione”. Millecento spettatori circa si trasformano in millecento possibilità – se non addirittura il doppio – di riscatto per le donne che hanno cambiato la storia e che immeritatamente sono state dimenticate.

“È arrivato il momento che anche le donne possano stabilire i sentieri in cui muoversi nel mondo – conclude l’attrice – Mi auguro che questo spettacolo darà un contributo in questo senso”.

