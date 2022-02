Le Iene, Milan-Lazio di Coppa Italia o Ti va di ballare? La tv del 9 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 9 febbraio su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Cosa mi lasci di te”.

La vera storia di Jeremy Camp, star della musica cristiana, e della sua esperienza d’amore e perdita, in grado di provare come la speranza sia ciò che più conta nella vita.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Good Doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Strategie di gradimento”: Shaun non riesce a mettere in pratica i consigli che gli sono stati dati e con i suoi modi pragmatici e diretti spaventa i pazienti. Nel – frattempo, Lim capisce che la sua relazione con Mateo è arrivata al capolinea…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Zona bianca”, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi.

Su Canale5 alle 21 verrà trasmessa la partita di calcio fra Milan e Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Su Italia1 alle 21.05 prenderà il via la nuova edizione de “Le Iene” con la sorpresa di un’importante evoluzione e tante novità.

Oltre alle inchieste e ai reportage che caratterizzano da sempre l’esperienza “Iene” – punti fermi della cronaca della politica italiana degli ultimi anni – la nuova versione del programma di Italia 1 ritornerà in uno studio molto vivace e darà molto spazio agli aspetti legati all’ironia, alla comicità e allo spettacolo.

In questa logica, il programma sarà condotto da due figure molto popolari dell’intrattenimento italiano come Teo Mammucari e Belén Rodriguez affiancati da un cast di giovani talenti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Into the Storm”; su La5 alle 21.05 “Ti va di ballare?”; su Iris alle 20.55 “Prova a prendermi” e su Italia2 alle 21.10 “Capitan Harlock ssx/Capitan Harlock”.

Su Rai5 alle 21.15 “In Scena – Il mondo di Franco Zeffirelli”. Franco Zeffirelli raccontato attraverso la creatività che ha dato vita ai suoi spettacoli: i disegni, i bozzetti e i modellini che plasmava con le sue mani e con la sua fantasia, gemme all’origine delle meraviglie sceniche che hanno incantato il mondo intero. Opere d’arte conservate nel museo che porta il suo nome.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 la mini-serie “10 piccoli indiani”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset

© Riproduzione riservata

