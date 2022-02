La nuova vita della Fiera di Treviglio: 13 milioni per trasformarla in hub di servizi - BergamoNews

Treviglio. Un investimento da 13 milioni di euro per fare della Fiera di Treviglio un hub di servizi, che non dimentichi l’attività espositivi ma che la integri con funzioni in grado di rendere la struttura usufruibile quotidianamente.

Un auditorium da 400 posti, uno spazio di co-working disponibile anche per master universitari, un bistrot, un giardino pubblico: questa la trasformazione in atto, da polo fieristico tradizionale a luogo vero e proprio della città.

Dei 13 milioni necessari al completamento dell’intervento, 10 sono stati assicurati da un contributo regionale, mentre i restanti 3 saranno coperti dal Comune di Treviglio: mercoledì mattina il sindaco Juri Imeri, l’assessore ai Lavori pubblici Basilio Mangano e l’assessore all’Urbanistica Alessandro Nisoli hanno presentato i punti salienti del progetto dell’architetto Mauro Piantelli.

“Come progettisti – spiega Piantelli – c’interessa molto provare a realizzare una sorta di ‘fusione’ tra architettura/ urbanistica/paesaggio. Come direbbe Steven Holl un’integrazione che ‘dovrebbe trasmettersi perfino alla texture, al colore, alla traslucidità, alla trasparenza ed alla riflessione dei materiali’, dove il progetto di landscape è già dentro l’idea architettonica, non è un pensiero a posteriori. È significativo che questa nuova idea di fusione tra architettura/urbanistica/paesaggio venga anticipata da questo progetto e dal recupero (come parco urbano) della ex cava Vailata; verrà cioè innervato il progetto urbanistico della ‘mezzaluna’ con la realizzazione di un asse Fiera – Parco che rappresenta una reale occasione per ripensare i gli spazi e le connessioni di una città che guarda in un nuovo modo al suo legame con la metropoli senza mortificare la campagna, anzi riscoprendola”.

La zona ne uscirà profondamente modificata, con il completamento del tunnel tra la stazione centrale e la fiera, la realizzazione delle pensiline e la riqualificazione dei parcheggi, tra l’asfaltatura di quello a Sud e l’integrazione con un nuovo spazio sosta in via Murena da 5mila metri quadrati. Per agevolare il transito, anche una nuova rotonda tra via Redipuglia e via Calvenzano.

© Riproduzione riservata

