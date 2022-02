Infortuni sugli sci e sulle montagne bergamasche, super lavoro per l'elicottero - BergamoNews

Infortuni in serie sulle montagne bergamasche: sui sentieri e lungo le piste da sci.

Il primo, in ordine di tempo, a Valtorta, dove intorno alle 10,20 l’elicottero è intervenuto per soccorrere una donna di 53 e un uomo di 61 anni, caduti sulla pista Tre Signori. Le loro condizioni non sono gravi.

Il secondo alle 10,30 a Valbondione, per due escursionisti caduti in una zona impervia, non troppo distante dal lago del Barbellino. Entrambi, con l’aiuto del Soccorso Alpino, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Poco dopo altro intervento a Valtorta, sempre lungo la pista Tre Signori, per prestare soccorso ad un 60enne caduto sugli sci.

Nel pomeriggio, infine, poco prima delle 15, l’elicottero si è alzato in volo sopra i boschi di Carona, per raggiungere un uomo di 74 anni in difficoltà. Sta bene e non desta troppa preoccupazione.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!