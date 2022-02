Il post di Sofia Goggia a Michela Moioli: "Te ole be" - BergamoNews

Pechino. Sofia Goggia, campionessa del mondo in discesa libera, è da poco atterrata in Cina per partecipare ai Giochi Olimpici 2022. Ciò che però, ha toccato molti tra sportivi e non, è la pubblicazione di una toccante foto su Facebook per la conterranea Michela Moioli.

Nel post si vede Michela dopo il ritiro forzato dalle small final di snowboard, a causa di caduta nella prima parte del tracciato, che le è costata l’accesso alla finale e con esso il tentativo di riconfermare l’oro ottenuto ai Giochi Olimpici di Pyeongchang nel 2018. La foto è accompagnata da poche ma forti parole. Un’ulteriore dimostrazione dell’amicizia che lega le due ragazze entrambe originarie della provincia di Bergamo. Il post si conclude con una dedica scritta proprio in bergamasco (ti voglio bene), a ribadire la vicinanza spirituale e fisica tra le due giovani campionesse.

Tantissimi i commenti al post che sottolineano quanto sia significativo il gesto fatto da Sofia non solo per mostrare solidarietà tra sportivi, ma anche per sottolineare l’importanza di non arrendersi mai, “mola mia”.

© Riproduzione riservata

