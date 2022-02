Fiorello, Drusilla Foer e Massimo Ranieri: il meglio del Festival di Sanremo arriva a Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Dopo il Festival di Sanremo, tanti artisti che sono stati protagonisti all’Ariston si esibiranno in molte città italiane, a cominciare da Milano, Roma e Brescia. In cartellone ci sono diversi concerti e spettacoli dei cantanti, delle co-conduttrici e degli ospiti della kermesse: riempiranno teatri e palazzetti con parecchie serate sold out e alcuni di loro arriveranno anche a Bergamo.

Degli appuntamenti sono stati già annunciati, ma sicuramente nei prossimi giorni usciranno nuove date: facciamo il punto della situazione in base alle informazioni attualmente disponibili.

Il primo artista che arriverà in città è Rosario Fiorello, mattatore della prima serata del festival. Il popolare showman sarà in scena al teatro Creberg due serate, sabato 12 e domenica 13 febbraio alle 21 con lo spettacolo “Fiorello presenta: Bergamo!”.

Il Rosario nazionale torna finalmente al calore del pubblico in teatro dopo cinque anni di assenza con uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e – di serata in serata – mai uguale a se stesso, marchio di fabbrica di un artista che lascia ogni sera la sua impronta personalissima nel copione dello show.

Improvvisazioni ed esperimenti scenici, invenzioni mimiche, interazione con il pubblico in sala e incursioni di ospiti a sorpresa, una scaletta musicale fluida e l’innesto di momenti di spettacolo fuori copione: è questa la libertà dello showman. Quella di portare in teatro uno show che mai andrà in scena così come è stato scritto. Non mancheranno ovviamente i riferimenti all’attualità, lo sguardo acuto e ironico dell’artista sull’Italia e gli italiani, sui cambiamenti degli usi e costumi, sempre all’insegna della leggerezza e del buonumore.

Un rapporto lungo e speciale quello di Fiorello con il suo pubblico, conquistato e rinnovato ogni volta durante le sue tournée di successo in questi anni: Stasera paghi te! (2001-2003), Fiore, nessuno e centomila (2003-2004), Volevo fare il ballerino… (2005-2007), Volevo fare il ballerino … e non solo! (2007), Fiorello Show (2009-2010), Buon Varietà (2011), L’ora del Rosario (2015-2016).

Sul palco, accanto a Fiorello, la consolidata band di sempre con musicisti che strizzano l’occhio al varietà, capaci di accompagnare Rosario anche nelle sue mille improvvisazioni.

“Fiorello presenta: Bergamo!” è uno spettacolo tutto da scoprire, anche per Fiorello stesso.

Scritto da Rosario Fiorello insieme a Francesco Bozzi, Pigi Montebelli e Federico Taddia

La parte musicale è curata da Enrico Cremonesi.

Per la festa della donna, martedì 8 marzo, sarà a Bergamo Drusilla Foer, attrice e star del web che ha affiancato Amadeus come co-conduttrice nella terza serata del festival. Alle 21 al teatro Creberg sarà in scena con il recital “Eleganzissima”, con direzione artistica Franco Godi.

Lo spettacolo, scritto e interpretato da Drusilla Foer, in una nuova versione aggiornata, prosegue il suo viaggio raccontando gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. In “Eleganzissima”, essenziali al racconto biografico sono le canzoni dello spettacolo, che Drusilla interpreta dal vivo.

Per quanto riguarda i cantanti che sono stati in gara a Sanremo, venerdì 9 dicembre approderà a Bergamo Massimo Ranieri. Dopo il successo e la data sold out di dicembre 2021, farà ritorno al Creberg Teatro proponendo il suo nuovo spettacolo live: lo show, che comincerà alle 21, sarà un altro emozionante viaggio tra canto, recitazione, danza, brani cult, sketch divertenti e racconti inediti, per catturare e stupire ancora il pubblico con le grandi melodie senza tempo, i brani più celebri e l’incanto della magistrale interpretazione dell’artista. Massimo Ranieri sarà tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo dove tornerà in gara a distanza di trent’anni dal trionfo con “Perdere l’amore”.

Nel palinsesto del Creberg, poi, non mancano grandi nomi della musica italiana che nella serata delle cover hanno affiancato i cantanti in gara a Sanremo. È il caso di Fiorella Mannoia, che all’Ariston ha duettato con Sangiovanni, interpretando “A muso duro” di Pierangelo Bertoli: la rossa cantante sarà a Bergamo il 24 marzo alle 21, per il suo nuovo tour.

Il 26 aprile, invece, sarà la volta di Loredana Bertè, che sul palco della città dei fiori ha regalato tante emozioni cantando “Sei bellissima” insieme ad Achille Lauro: alle 21 sarà al Creberg con “In Manifesto tour”.

All’appello mancano ancora tanti altri cantanti applauditi a Sanremo e, sicuramente, sarebbe bello vederli a Bergamo. Tra i nomi più attesi senz’altro ci sarebbero i due vincitori, Mahmood e Blanco anche se, al momento, non ci sono ancora novità in merito. Nei giorni scorsi il giovane cantante bresciano, rivelazione di Sanremo 2022, ha annunciato le date dei suoi prossimi concerti: farà tappa a Genova (venerdì 24 giugno), Alba (sabato 9 luglio), L’Aquila (domenica 17 luglio), Lucca (giovedì 21 luglio), Servigliano (sabato 23 luglio), Roma (giovedì 28 luglio), Catania (sabato 30 luglio), Matera (mercoledì 3 agosto), Gallipoli (giovedì 4 agosto), Cattolica (sabato 6 agosto), Milano (sabato 17 settembre),

In qualità di vincitore al Festival di Sanremo, inoltre, Blanco parteciperà all’Eurovision Song Contest insieme a Mahmood (Torino, 10-14 maggio 2022). Le esibizioni che aveva programmato nei club per la seconda settimana di maggio, quindi, sono state riprogrammate a fine mese: le date dell’Estragon di Bologna dell’8 e 9 maggio sono state spostate al 22 e 23 maggio, mentre quelle al Gran Teatro Morato di Brescia del 13 e 14 maggio slittano al 27 e 28 maggio.

Cosa aggiungere? Nei prossimi mesi aspettiamo lui e gli altri big della 72esima edizione di Sanremo a Bergamo per poterli ascoltare e applaudire dal vivo.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!