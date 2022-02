Dopo l'infortunio di Zapata l'Atalanta deve ritrovare il Muriel dei bei tempi - BergamoNews

L’infortunio di Duvan Zapata ha portato alla luce il problema attaccanti in casa Atalanta. La squadra di Gasperini nell’ultimo mese e mezzo ha accusato qualche passo falso di troppo e analizzando il rendimento nerazzurro, una delle cause è la poca incisività dei centravanti.

La Dea nelle stagioni precedenti poteva contare sulla letalità in zona gol dei suoi bomber. Il panterone lo scorso anno ha messo a segno 15 reti in campionato mentre nel 2019-2020 ne aveva realizzate 18. Muriel invece viene da due annate in cui ha timbrato il tabellino 22 e 18 volte. Numeri importanti per calciatori che vivono per il gol e nell’ultimo periodo hanno faticato a ritrovare la confidenza di un tempo con la rete.

Guardando le precedenti partite di Serie A bisogna tornare indietro fino al 9 gennaio per vedere il nome di un attaccante atalantino tra i marcatori. In quell’occasione fu proprio Muriel a realizzare una doppietta ai danni dell’Udinese. L’ultimo centro targato Zapata risale addirittura al successo esterno sul campo della Juventus il 27 novembre.

Da allora solo centrocampisti e difensori hanno permesso alla corazzata di Gasperini di conquistare vittorie. La batteria di attaccanti è composta anche da Ilicic ma lo sloveno da settembre a oggi non è riuscito a esprimersi sui livelli a cui aveva abituato i tifosi bergamaschi.

Zapata nove gol finora in campionato, Muriel quattro e Ilicic tre, un bottino troppo scarso per un pacchetto avanzato di una squadra che lotta per un posto in Champions. A cosa sono dovuti questi numeri? Uno dei motivi è legato all’apporto meno determinante degli esterni che non stanno riuscendo ad aiutare gli attaccanti. L’assenza di Gosens ha diminuito la propensione offensiva delle ali e abbassato la qualità delle giocate a favorire le punte. Senza dimenticare che la condizione fisica non ha ancora raggiunto il massimo.

Ora che il reparto è stato rinforzato con l’arrivo di Boga e Mihaila Gasperini dovrà rinunciare al fiuto per il gol di Duvan Zapata. Le visite mediche in programma oggi a Turku, in Finlandia, faranno chiarezza sul tipo di infortunio e i tempi di recupero del colombiano. Il professor Osava è uno specialista dei problemi ai tendini e se il numero 91 dovesse rimanere ai box fino al termine della stagione l’Atalanta si ritroverebbe con il solo Muriel nel ruolo di prima punta. Riuscirà “Lucho” a sostenere il peso dell’attacco a suon di gol con l’aiuto dei nuovi arrivati?

