Dall'Accademia della Guardia di Finanza 10mila euro per l'Associazione Persone Down di Bergamo - BergamoNews

Mercoledì 9 febbraio nella nuova sede dell’Accademia della Guardia di Finanza, il Comandante Generale Divisione Paolo Kalenda– e i rappresentanti di Fondazione Mediolanum Onlus (Virginio Stragliotto, Segretario Generale e Greta Pugliese) e Fondazione Vittorio Polli e Anna Maria Stoppani (Vincenzo Rau – Primo Consigliere) hanno devoluto all’AIPD – Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Bergamo il ricavato di una raccolta di contributi volontari organizzata allo scopo di contribuire allo sviluppo, sul territorio orobico, di iniziative di solidarietà e utilità sociale.

La donazione, ammontante a 10.000 euro, è stata promossa, in particolare, attraverso la realizzazione del calendario storico dell’Accademia della Guardia di Finanza, presentato all’Auditorium dell’Istituto il 14 dicembre scorso e dedicato, quest’anno, alla nuova sede dell’Accademia. Nella circostanza, inoltre, si è disputato un incontro di calcio celebrativo tra una compagine mista di cadetti e atleti Special Olympics.

Il calendario, ideato proprio dai cadetti del II anno, rappresenta idealmente un viaggio lungo un itinerario che ripercorre ciò che è stato, per descrivere ciò che sarà, intrecciando la storia di questi luoghi con le vite degli Ufficiali ed Allievi Ufficiali ai quali i suoi padiglioni sono stati dedicati. Fondamentale per il buon esito dell’iniziativa è stato il consueto supporto della Fondazione Mediolanum Onlus, charity partner dell’evento insieme alla Fondazione Vittorio Polli ed Anna Maria Stoppani che, come già avvenuto negli scorsi anni, hanno deciso di raddoppiare quanto raccolto, confermando la loro vicinanza all’Istituto di formazione e la grande attenzione che da sempre rivolgono nel sostenere finalità benefiche, specialmente a carattere locale.

Simbolicamente alcuni cadetti del 2° anno di Accademia hanno consegnato l’assegno a Patrizia Adosini, Presidente della citata Onlus, che, nella circostanza, ha ringraziato l’Istituto e le Fondazioni per l’aiuto e il prezioso contributo dichiarando, inoltre, che “in questi due anni di pandemia non ci siamo mai fermati con le attività, consapevoli di quanto i nostri progetti siano importanti per i ragazzi e costituiscano un sostegno per i genitori. Il sorriso dei nostri bambini al rientro dopo il primo lockdown è stato lo sprone per resistere, continuare e impegnarci ancora di più, ma non potremmo portare avanti le attività senza la generosità di chi, come voi, ha dimostrato di credere nei nostri obiettivi e ha scelto di sostenerci”.

A conclusione dell’evento il Comandante dell’Accademia ha sottolineato come la realizzazione di un calendario storico dell’Istituto, oltre che rispondere al perseguimento di finalità addestrative ed educative, costituisca una testimonianza concreta della sensibilità delle più giovani leve del Corpo e, in una dimensione più generale, dell’importante legame che connota i rapporti dell’Accademia della Guardia di Finanza con la città di Bergamo.

Al termine, inoltre, il Comandante dell’Accademia ha voluto ringraziare non solo tutti i protagonisti dell’iniziativa per la grande sensibilità e attenzione dimostrata anche in questa occasione, ma anche e soprattutto coloro che hanno effettuato le donazioni, tutte preziose e significative a prescindere dall’importo

