Treviglio, controlli a scuola con il cane antidroga: trovati 23 grammi di hashish nel giubbotto di un 16enne - BergamoNews

Treviglio. Uno studente sedicenne di una scuola superiore di Treviglio è stato trovato con 23 grammi di hashish nel giubbotto e 520 euro nel cassetto della camera da letto.

La sostanza stupefacente è stata trovata grazie al fiuto di Aiden, il cane antidroga dell’unità cinofila della polizia locale di Treviglio. Insieme con il suo conduttore, il commissario capo Claudio Cortesi, e altri agenti del comando della cittadina della Bassa, Aiden ha effettuato nei giorni scorsi un servizio di prevenzione dello spaccio nelle scuole.

In una classe terza di un istituto superiore, il cane è stato attirato da un giubbotto di proprietà di un ragazzo di 16 anni. Nelle tasche gli agenti hanno trovato 23 grammi di hashish. Il controllo è poi proseguito a casa del giovane e nella sua stanza da letto, all’interno di un cassetto, sono stati trovati 520 euro in banconote da 50, 20, 10 e 5 euro.

Il caso è stato segnalato al magistrato per il tribunale dei minori. Il comandante della Polizia Locale di Treviglio, Giovanni Vinciguerra, afferma: «Il comando di polizia locale, in accordo con l’Amministrazione comunale e con i dirigenti scolastici, effettua costantemente controlli nelle scuole del territorio. Capita, purtroppo, di trovare qualche studente in possesso di sostanze stupefacenti e in quel caso interveniamo prontamente. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole. Non si tratta di “punire” ma di educare e in queste situazioni il dialogo con il ragazzo, la famiglia e la dirigenza scolastica è importantissimo. La scuola deve sempre essere un grande riferimento educativo e formativo, dove non potranno mai essere tollerate azioni di disvalore».

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!