Si placa il vento, resta forte ad alta quota - BergamoNews

Il vento l’ha fatta da padrone, lunedì. Proseguirà? Risponde Ivan Malspina del Centro meteo lombardo.

ANALISI GENERALE

L’espansione verso est dell’alta pressione su tutta l’Europa centro-meridionale determinerà un’altra settimana caratterizzata dall’assenza di precipitazioni significative sulla Lombardia. L’afflusso di correnti settentrionali garantirà anche cieli limpidi e l’assenza delle nebbie fino a domani su tutta la Lombardia. Probabile ritorno a locali riduzioni della visibilità e al passaggio di qualche nuvola nella seconda parte della settimana.

Le temperature, dopo il brusco rialzo di lunedì in pianura, subiranno un progressivo calo, ma rimarranno comunque su valori leggermente superiori alle medie del periodo.

Martedì 8 febbraio 2022

Tempo Previsto: al mattino bel tempo e cieli limpidi su tutta la regione. Nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Nella sera prosegue il bel tempo su tutta la regione.

Temperature: in calo. In pianura minime per lo più comprese tra 0 e 2 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 12 e 14 °C.

Venti: deboli variabili in pianura. Venti deboli da nord/ovest a 1500 metri e moderati da nord a 3000 metri.

Mercoledì 9 febbraio 2022

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione con solamente la possibilità di qualche foschia nel Mantovano. Nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Nella sera bel tempo sulle Alpi, qualche nuvola innocua in arrivo sulla pianura occidentale.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 0 e 2 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 12 e 14 °C.

Venti: deboli variabili in pianura. Venti deboli da ovest a 1500 metri e moderati occidentali a 3000 metri.

Giovedì 10 febbraio 2022

Tempo Previsto: al mattino bel tempo sulle Alpi, nuvoloso altrove con nebbie sulla pianura centro/orientale. Nel pomeriggio poco nuvoloso sulle Alpi, nuvoloso sul resto della regione con nubi più compatte sui settori occidentali. Nella sera bel tempo sulle Alpi, persistono un po’ di nubi sugli altri settori con la possibilità di qualche pioviggine sulla medio/alta pianura.

Temperature: minime in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 2 e 4 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 11 e 13 °C.

Venti: deboli variabili in pianura. Venti deboli da ovest a 1500 metri e moderati occidentali a 3000 metri.

