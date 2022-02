Si attende il verdetto su Zapata: in caso di stagione finita l'Atalanta torna sul mercato? - BergamoNews

Zingonia. Che lo stop sarà lungo, ormai, pare non esserci alcun dubbio, ma i 14 minuti disputati contro il Cagliari potrebbero essere stati gli ultimi di Duvan Zapata con la maglia dell’Atalanta in questa stagione.

Gian Piero Gasperini lo aveva pescato dalla panchina per risollevare le sorti di un match che si stava mettendo molto male, a quasi cinquanta giorni dall’ultima volta in cui lo aveva avuto a disposizione: l’ingresso del colombiano aveva immediatamente cambiato volto alla squadra, con la zampata che aveva propiziato l’1-1 di Palomino.

Poi il crac: un movimento innaturale e la ricaduta su quell’adduttore sinistro che lo aveva fermato il 21 dicembre, con il sospetto che questa volta ad essere interessato sia anche il tendine.

Un’ipotesi tutt’altro che remota, ma che solo gli esami più approfonditi che la situazione richiede potranno chiarire: in ogni caso, Gasp dovrà fare a meno del suo bomber (12 gol in stagione, 9 dei quali in campionato) per almeno 2-3 mesi.

E mentre da un lato il tecnico e la società si interrogano sull’operato dello staff medico, già al terzo caso di ricaduta quest’anno dopo quelli di Toloi e Gosens, dall’altro devono necessariamente trovare una soluzione alternativa che sopperisca alla mancanza di Zapata.

Il mercato di gennaio ha portato in dote due ali, Boga e Mihaila, ma ha visto partire Roberto Piccoli, probabilmente l’unico in rosa ad avere caratteristiche simili a quelle dell’ex Napoli e Udinese: facile, col senno di poi, rimpiangere l’operazione che ha portato al Genoa il prodotto del vivaio nerazzurro, che però in condizioni normali avrebbe trovato poco, se non pochissimo, spazio.

Lo stop di Zapata arriva forse nel momento peggiore, sempre che ne esista uno adatto nel quale poter rinunciare a cuor leggero al numero 91: tour de force in vista, tra Coppa Italia, campionato e la doppia sfida con l’Olympiacos nei sedicesimi di Europa League.

Complici le contemporanee assenze di Miranchuk e Ilicic, Gasperini è chiamato all’ennesima prodezza tattica: Muriel sta vivendo una stagione meno brillante delle scorse e gli ultimi due arrivati, i già citati Boga e Mihaila, hanno bisogno di un fisiologico periodo di adattamento e allineamento ai dettami del tecnico di Grugliasco.

Cosa può significare?

La soluzione più immediata è quella che vede la semplice sostituzione di Zapata con Muriel, come è stato fino ad oggi, affiancato da un altro giocatore con consegne da seconda punta o con il supporto di due trequartisti.

Seconda opzione è un definitivo cambio modulo che già da qualche tempo frulla nella testa di Gasperini e, in emergenza, ha già messo in pratica: passaggio alla difesa a quattro e centrocampo camaleontico, con la compresenza in campo di quattro (se non cinque) tra de Roon, Freuler, Koopmeiners, Malinovsky, Pasalic e Pessina.

E poi c’è un 3-4-3 che cavalcherebbe l’onda del mercato di gennaio e le qualità delle ali appena arrivate, coperti da esterni già abituati ad occuparsi di tutta la fascia.

L’ultima spiaggia, infine, è rappresentata dal mercato degli svincolati, ipotesi remota ma che non si può scartare a priori.

La lista, ad essere onesti, è molto povera.

Il più chiacchierato è sicuramente Diego Costa, 33 anni, rimasto senza squadra dopo la non fortunatissima esperienza all’Atletico Mineiro ma con un curriculum di tutto rispetto, mentre tra i più noti c’è anche Graziano Pellè, 36 anni, un europeo da protagonista con Antonio Conte in panchina e l’ultima apparizione in Italia al Parma lo scorso anno.

Gli altri? Ci sono Robert Beric, sloveno di 30 anni reduce da una stagione in Mls dopo anni tra Francia e Belgio e sondato anche dal Genoa, il gallese Hal Robson-Kanu, ex Reading e West Bromwich Albion, il 29enne Yaya Sanogo, con un passato tra Tolosa e Arsenal, l’ex Crotone Emmanuele Riviere e qualche vecchia gloria, come Loic Remy, Carlos Tevez e Mauro Zarate.

