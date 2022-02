"Papa Francesco? Sincero e spontaneo come la Chiesa che vorrei da credente molto critico" - BergamoNews

Pur non condividendo i modi melensi di Fabio Fazio quando invita personaggi di grande spessore ai quali, poi, fa seguire Luciana Littizzetto, la conversazione con Papa Francesco, proposta domenica 6 febbraio su Rai 3, è stata un evento di portata eccezionale non solo per noi italiani, ma credo, anche per il mondo.

Il Pontefice, per nulla preoccupato della diretta, ha risposto a tutte le domande del conduttore senza alcuna esitazione. Lo si vedeva; era sereno, in ottima forma ed ha risposto alle domande,

spesso impegnative e prive di vie di fuga, con serenità, sincerità e spontaneità.

Glielo si leggeva in viso.

Le risposte non avevano nulla di diplomatico e non traspariva alcuna preoccupazione nel suo atteggiamento mentre affrontava temi estremamente impegnativi, legati anche a situazioni internazionali. Insomma, il Pontefice ha passato in rassegna tutte le problematiche del mondo attuale, afflitto dalle guerre, dalla povertà di tantissima gente e dalle tensioni che potrebbero sfociare in ulteriori conflitti in diverse parti del mondo. Nulla di complicato nei concetti espressi, talora difficili da rendere con parole semplici e alla portata di tutti.

Talora ha usato parole che ci hanno riportato con la mente ai tristi fatti del nazismo: i lager, sì, quelli allestiti dai trafficanti di esseri umani che spogliano le loro vittime di ogni dignità, che

torturano ogni essere umano in loro possesso, che violentano le donne, che tolgono a questa gente disperata ed in fuga da miseria, carestie, dittature e guerre, ogni risorsa economica per imbarcarli poi su natanti fatiscenti che spesso, prima della meta vanno in avaria.

E purtroppo, molti di loro spariscono nei vortici di quel mare sulle onde del quale bisognerebbe far galleggiare decine di migliaia di croci, una per ogni uomo, donna e bambino sparito nel buio delle sue profondità. Ma non si è limitato a denunciare la tremenda realtà, è andato oltre. Ha ammonito tutti: non si può girare la testa dall’altra parte, dopo aver compianto questi poveri esseri che si giocano tutto pur di poter assaporare un sorso di libertà, di vita diversa nella quale pensare che la costruzione del futuro non sia utopia o assurda illusione. I respingimenti sono proprio il frutto della sopita connivenza di coloro che vedono e che, fingendo di non sapere, girano la testa dall’altra parte, convinti che basti la commiserazione a redimerli dall’indifferenza colpevole.

“Ci manca il toccare le miserie. Il toccare porta eroicità”.

Basterebbe poco per sottrarre nazioni intere alla miseria. Sarebbe sufficiente convogliare i profitti derivanti dalla vendita di armi, per un breve periodo, verso coloro che patiscono la fame e la

miseria, per salvare dalla morte numerosi bambini. Questo grande uomo, incaricato di guidare una chiesa talora affetta da clericalismo e da connivenze con il mondo politico, che proclama grandi ed eroici principi e che spesso non è in grado di attuarli per una serie di debolezze insite anche in coloro che della carità fanno la loro missione, invita tutti a rivedere il modo di vivere. Cessino i crepitii delle armi, si smetta con le esibizioni muscolari fatte di armamenti ultra-moderni schierati in varie parti del mondo. L’accoglienza non è un problema da lasciare solo ai paesi di primo approdo. Ogni paese deve dire per quante di queste creature c’è posto, senza che nella determinazione di quel numero si infili il virus del razzismo o la paura della diversità. Se si agisse in questo modo, gli immigrati diverrebbero una vera ricchezza, soprattutto in paesi, e l’Italia è tra questi, dove la bassa natalità costituirà, nel tempo, un freno allo sviluppo.

E poi, ha parlato senza remore del problema dell’inquinamento, della deforestazione che sottrae ossigeno al pianeta e della grande e difficile parola che sta scomparendo dal vocabolario della vita delle persone: il perdono. In un’ora di conversazione, sollecitato dalle domande di Fazio, ha passato in rassegna tutte le piaghe del pianeta, non limitandosi ad elencarle, ma suggerendo soluzioni.

Ha elogiato il valore dell’amicizia che egli stesso coltiva con alcuni, pochi, amici veri ed ha osato moltissimo, quando parlando delle sofferenze dei bambini, ha affermato che a quel perché che spesso pone come domanda al Padre celeste, non ha risposta.

Quando poi ha parlato del Musical costruito sulla parabola del figliol prodigo, mi son sentito veramente vicino alla sua interpretazione di quell’evento descritto nei vangeli. Recentemente mi è

capitato di contestare ad un sacerdote che proponeva in un sermone pubblicato su Facebook, il nuovo pulpito aperto a tutti, la figura del Rex Tremendae Majestatis con il dito puntato verso il

reo e con viso severissimo, dipinta nei suoi sermoni come la descrizione del Dio della cristianità.

Rispondevo a questo ministro del culto che al Dio terribile da lui dipinto, preferivo un Dio che si identificasse nella figura del padre clemente, descritta nella parabola del figliol prodigo, perché

ritenevo e ritengo che il perdono debba essere uno degli attributi importanti di un Dio credibile, definito padre di immenso amore.

Per concludere, Papa Francesco mi ha positivamente impressionato e nelle sue pacate risposte ho trovato una felice coincidenza con parecchi punti del mio pensare la chiesa, vista dal di fuori con gli occhi di un non credente, o meglio, di un credente molto critico.

Lunga vita a questo Papa, campione di sincerità e di umanità.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!