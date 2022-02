Open day vaccinale per bimbi dai 5 agli 11 anni: a Bergamo 3.182 somministrazioni in due giorni - BergamoNews

Sono stati quasi 23mila i bambini tra i 5 e gli 11 anni che si sono vaccinati in Lombardia nel weekend del 5 e 6 febbraio, la maggior parte dei quali approfittando dell’open day vaccinale organizzato dalla Regione che prevedeva l’accesso senza bisogno di prenotazione in una trentina di hub.

Anche Bergamo ha fatto la sua parte, con 3.182 bimbi vaccinati in due giorni (2.231 dei quali senza prenotazione): per 689 di loro si trattava della prima inoculazione, in 2.495 si sono sottoposti al richiamo.

Le strutture aderenti all’open day vaccinale in provincia di Bergamo erano l’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove senza prenotazione si sono presentati 1.306 bambini, il Palasettembre di Chiuduno, dove si sono vaccinati in 629, il Palaspirà di Spirano, con 204 somministrazioni, e il palazzetto dello sport di Clusone, che ne ha effettuate 92.

“Buoni risultati dell’iniziativa open day senza prenotazione rivolta ai bambini tra i 5 e gli 11 anni con 22.924 bambini e ragazzi che si sono vaccinati in questo fine settimana – ha ribadito la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti -. Un’iniziativa di successo per favorire la vaccinazione dei più piccoli, che intanto prosegue con una buona adesione salita ora al 41%. Così come prosegue la campagna vaccinale per la terza dose che colloca la Lombardia al vertice mondiale per copertura della propria popolazione con dose booster. Un primato che ci consente di guardare al futuro con cauto ottimismo, sia per la ripresa delle normali attività sociali sia per la scuola in presenza, così importante per i nostri ragazzi. Una doppia medaglia d’oro”.

