Olimpiadi, primi allenamenti per Sofia Goggia: “Non posso garantire di esser al via della discesa libera” - BergamoNews

La voglia di prendere parte alle Olimpiadi è moltissima, ma le precauzioni non bastano mai.

Lo sa bene Sofia Goggia che, dopo esser sbarcata a Pechino nella giornata di lunedì 7 febbraio, ha già iniziato ad allenarsi sulle nevi cinesi.

Test necessari per poter valutare le proprie condizioni fisiche dopo l’infortunio patito nel supergigante di Cortina, ma che non hanno ancora spazzato via le incertezze riguardanti la partecipazione dell’azzurra alla discesa libera del 15 febbraio.

“È già un successo essere qua. Oggi è il primo giorno, con un po’ di campo libero e di gigante: le mie condizioni sono quelle che sono, devo dosare i carichi tra sci e palestra, dando importanza al recupero biologico del ginocchio – ha spiegato Goggia ai microfoni di RaiSport -. Non posso garantire neanche la partecipazione alla discesa stessa, vivrò giorno dopo giorno perchè la confidenza con la velocità la costruisci negli anni e io ho picchiato due belle ‘cartelle’ in una settimana. Per sciare ai nostri livelli serve fisico, testa e cuore al posto giusto, io parto da tanto lontano ma ce la metterò tutta”.

Parole che sembrano allontanare la possibilità di vedere la 29enne orobica al via del supergigante di venerdì 11 febbraio e che al tempo stesso spengono in parte l’ottimismo emerso nei giorni scorsi sul recupero della fuoriclasse tricolore.

È tuttavia necessario porre grande cautela quando si è di fronte a infortuni di questa tipologia, motivo per cui sarà fondamentale avere pazienza prima di sapere se Sofia Goggia potrà difendere o meno l’oro di Pyoengchang 2018.

Ciò che potrebbe spingere la finanziera orobica a completare l’ennesima impresa della carriera potrebbe esser il calore dei tifosi che non hanno mai abbandonato la propria paladina.

“Ringrazio ancora gli italiani perchè sono stati pazzeschi, in questi giorni ho ricevuto un mare d’affetto – ha confessato Goggia -. Mi dispiace non poter essere la solita Goggia competitiva, ma cercherò comunque di dare il mio meglio”.

