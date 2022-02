Luca Percassi, nuovo vicepresidente della Lega di A: "Qui c'è un clima collaborativo" - BergamoNews

“E’ stata una riunione piacevole in cui tutti i presidenti si sono espressi con una grande unità di intenti”. Così il vicepresidente della Lega di Serie A e amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, al termine della prima assemblea per eleggere il nuovo presidente della massima serie del calcio italiano.

“Il clima – prosegue – è stato molto costruttivo e collaborativo. Sono fiducioso che da qui in avanti si possa dialogare in modo semplice per rendere la Lega il motore del calcio”.

Percassi ha sottolineato più volte “il clima di dialogo e confronto. Lavoriamo per proseguire il percorso di crescita della Lega Serie A”.

