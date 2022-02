Lea, Inter-Roma di Coppa Italia o Il principe cerca moglie? La tv dell'8 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 8 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Lea un nuovo giorno”, con Anna Valle e Giorgio Pasotti. Verranno proposti due episodi dal titolo “Ricominciare” e “La seconda possibilità”.

Nel primo, Lea è un’infermiera specializzata che, dopo un periodo di aspettativa, riprende servizio nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara dove fa ritorno anche l’ex marito Marco per diventarne il nuovo primario. Se lavorare al fianco di Marco è un ricordo costante di ciò che è stato e che sarebbe potuto essere, il futuro di Lea potrebbe avere le sembianze di Arturo, un affascinante musicista…

Nel secondo, Lea sta vicino a Koljia un bambino russo appena adottato da una coppia di Ferrara i cui genitori sono però crollati alla notizia della sua grave malattia e lo hanno lasciato solo. Poi si prende a cuore anche il caso di Mattia, un neonato con una grave patologia cardiorespiratoria…

Canale5 alle 21 trasmetterà la partita di calcio fra Inter e Roma, valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Un’ora sola vi vorrei”. Un’ora di divertimento puro che Enrico Brignano si è ritagliato addosso mettendo in campo la sua capacità di rileggere con ironia la società, il costume ed i fatti di attualità…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “Il principe cerca moglie”; su Rai4 alle 21.20 “Alita – Angelo della battaglia”; su Rai5 alle 21.15 “Miss Sloane – Giochi di potere”; su Iris alle 20.55 “Sfida nella valle dei Comanche”; e su Italia2 alle 21 “Non mi scaricare”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

