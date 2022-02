Infortunio di Zapata, per l'attaccante visita specialistica in Finlandia - BergamoNews

Zingonia. Nel notiziario diramato dall’Atalanta, al termine dell’allenamento pomeridiano al Centro Bortolotti di Zingonia, la società nerazzurra ha comunicato che nella giornata di mercoledì 9 febbraio Duvan Zapata volerà in Finlandia per una visita di controllo.

Dopo essere uscito per infortunio nella partita contro il Cagliari, il bomber colombiano andrà a Turku dal professor Orava per maggiori accertamenti sulle sue condizioni fisiche. Il “dottore dei miracoli” così viene soprannominato è uno specialista degli infortuni ai tendini e in passato ha già curato Beckham, Cristante, Bonaventura, Spinazzola e Barzagli.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!