Giorgio Pasotti su RaiUno nella fiction “Lea – Un nuovo giorno” - BergamoNews

Giorgio Pasotti torna protagonista in tv. L’attore bergamasco sarà al centro delle scene di “Lea – Un nuovo giorno”, il nuovo medical drama in onda su RaiUno da martedì 8 febbraio.

Nel cast, oltre a lui, spicca Anna Valle: è un sodalizio collaudato, considerando che il pubblico li ha già potuti apprezzare, insieme, nelle fiction “Luce dei miei occhi” e “Mina Settembre”.

Anna Valle veste i panni di Lea Castelli, un’infermiera pediatrica che torna a Ferrara dopo il divorzio dal marito. Divorzio avvenuto dopo la perdita del figlio all’ottavo mese di gravidanza. Presto la donna scoprirà che non è facile riadattarsi alla vita in corsia e che dovrà imparare ad accettare il suo passato per poter guarire.

Mentre i giorni passano al lavoro Lea capirà che il suo dolore si trasformerà in un dono: ha sviluppato una forte empatia verso i bambini, intuendone i problemi clinici, ma soprattutto umani e familiari. Poi la novità inaspettata: Lea si troverà fianco a fianco con l’ex marito, diventato il nuovo primario dell’ospedale estense.

