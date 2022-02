Difficoltà ad interagire con gli altri? - BergamoNews

Si definisce comunicazione efficace e consiste nella capacità di interagire al meglio tanto nella vita personale quanto nell’attività professionale. Una componente divenuta indispensabile come ci conferma Gabriele Sola, coach e formatore bergamasco, che propone collaudati percorsi di miglioramento delle abilità comunicative.

“Comunicare in maniera efficace è ormai in ambito professionale una pre-condizione irrinunciabile, e nella vita di tutti i giorni una capacità fondamentale. Esiste un’attenzione sempre più marcata verso il come si comunica – osserva Sola – mentre ciascuno di noi sa bene che, ad esempio in occasione di un incontro importante, la tendenza è di concentrarsi soprattutto sul cosa dire. Serve allenare la persona a gestire in modo consapevole e coerente sia il contenuto sia le modalità della comunicazione”.

Che cosa conviene fare, nel concreto, per accrescere il proprio carisma?

“Occorre lavorare sulle varie sfumature dell’interazione per renderle naturalmente efficaci. Io – spiega Gabriele Sola – adotto un duplice approccio. Il percorso di coaching consente di lavorare in profondità sulle dinamiche interiori a partire da quelle emozionali, mentre la formazione, personalizzata e calata sui bisogni del singolo cliente, fornisce gli strumenti pratici per riempire la cassetta degli attrezzi comunicativi”.

Quindi anche chi è inibito dal carattere, dalla timidezza o da precedenti esperienze negative, può diventare un buon comunicatore?

“Di più: diventerà un ottimo comunicatore! Tutto sta nell’accompagnarlo gradualmente alla scoperta di nuove e risolutive abilità allenandole passo passo, senza strappi e snaturamenti, in un armonico processo di sviluppo delle proprie sensibilità e competenze”.

Come si articola questo percorso?

“In un ciclo di sessioni settimanali della durata di un’ora, in presenza o tramite video call. Il lavoro svolto durante la sessione – conclude il coach Gabriele Sola – si integra con la concreta sperimentazione di metodi e abilità nel corso delle giornate successive, in una dinamica esperienziale che, di settimana in settimana, garantisce il miglior risultato”.

