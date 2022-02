Curling, l’Italia conquista il primo storico oro nel doppio misto - BergamoNews

Il curling regala all’Italia il secondo oro delle Olimpiadi Invernali: Amos Mosaner e Stefania Constantini si sono aggiudicati il titolo nel doppio misto dopo aver superato in finale la Norvegia, guidata da Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten.

Capaci di trionfare in tutte e nove le gare del robin round, gli azzurri non si sono fatti intimorire dal duo scandinavo sfruttando l’acume tattico che gli ha consentito di dominare anche la semifinale con la Svezia.

Il duo tricolore ha preso in mano le redini della sfida a partire dal terzo end, quando Mosaner e Constantini hanno avuto modo di sfruttare gli errori dei norvegesi e giungere a metà gara con il parziale di 6-2.

La precisione del 26enne trentino e della 22enne bellunese ha permesso all’Italia di resistere ai tentativi di rimonta di Skaslien e Nedregotten, chiudendo la finale con il punteggio di 8-5.

In attesa di rivedere Mosaner e Constantini nuovamente sul ghiaccio di Pechino con le rispettive squadre, l’Italia festeggia l’argento di Federico Pellegrino nello sci di fondo.

Il 31enne valdostano ha chiuso in seconda posizione la sprint in tecnica libera vinta dal norvegese Johannes Høsflot Klaebo, confermando così il risultato ottenuto quattro anni fa.

Sesto in qualificazione, Pellegrino ha sfruttato un tracciato particolarmente tosto che gli ha consentito di rimanere vincere agevolmente sia i quarti di finale che la semifinale.

In grado di marcare stretto Klaebo, il poliziotto di Nus non ha lasciato spazio agli avversari mantenendo sempre la posizione e mancando soltanto per pochi centimetri un successo impronosticabile alla vigilia.

Bronzo per il russo Alexander Terentev il quale non è riuscito a tener testa a Pellegrino dovendosi così accontentare di superare il finlandese Joni Maki.

