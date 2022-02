Covid, in Lombardia terapie intensive sotto quota 200 - BergamoNews

I dati di martedì 8 febbraio

Covid, in Lombardia terapie intensive sotto quota 200

Sono 1.067 i nuovi positivi in provincia di Bergamo, 12.194 in tutta la regione a fronte di 159.799 tamponi effettuati, per un tasso di positività del 7,6%. Ricoveri in calo, altri 50 morti