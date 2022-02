Contagi Covid all'ingiù in tutto il Paese, a Bergamo quasi dimezzati in una settimana - BergamoNews

La curva continua a scendere a ritmi abbastanza sostenuti. Che ormai questa ondata si stia sgonfiando, è palese, nonostante i numeri siano ancora molto alti, coi nuovi positivi che quotidianamente gravitano attorno a quota 100mila.

A livello nazionale, negli ultimi sette giorni (1 / 7 febbraio) i contagi certificati da tampone sono stati 675.782, in calo del 29% rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 952.468). Media giornaliera 96.540 (da 136.078).

È in calo anche il tasso di positività ai tamponi molecolari, che negli ultimi sette giorni è stato il 18,02% (dal 23,11% di una settimana fa, con una variazione del -22%.

Complessivamente, contando anche i tamponi antigenici, il tasso di positività medio è stato del 11,33% (era al 13,68%).

I numeri del periodo ci dicono che i ricoveri ordinari sono stati 18.675 (erano 19.913 lunedì scorso), mentre quelli in terapia intensiva, anch’essi in calo, sono 1.423 (erano 1.584 sette giorni fa).

Un rallentamento che lascia intravedere nuove speranze.

Il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva passa da 829 a 699.

L’indice di occupazione nei Reparti Covid è al 28,5% (precedente 30,5%). Quello nei Reparti di Terapia Intensiva è al 14,5% (era al 16,6%).

Stabili, ma ancora molto alti, invece i decessi. Questa settimana, sempre da martedì a lunedì, i morti sono infatti stati 2.599, mentre la scorsa se ne contavamo 2.622. La variazione percentuale, in questo caso, è minima (-0,9%), ma il trend sembra in frenata.

Cala ancora il numero dei tamponi totali, indice anche questo di un fase emergenziale non più fuori controllo: 5.938.425 (ne erano stati eseguiti la settimana scorsa 6.881.549), il 78,8% dei quali di tipo antigenico rapido.

Curva dei contagi: da 1,34 a 0,86.

Il valore di Rt nazionale si abbassa allo 0,93 (da 1,0).

Scende l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 1.780 a 1.350.

Lombardia e Bergamo

Nel periodo osservato, si consolida il calo dei contagi in Lombardia: da 141.137 a 84.438 (-40,2%). Decrementa del 15,2% il numero dei ricoveri in Area Covid: sono 2.558 gli attuali (erano 3.016). In calo anche quello relativo alle Terapie Intensive, che passa da 251 a 207 (-17,5%).

Scende il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva. che passano da 84 a 52 (-38,1%).

Cala anche l’indice di occupazione nei Reparti di Terapia Intensiva: dal 13,9% all’11,4% e quello relativo ai Reparti Covid, dal 28,8% al 24,5%.

Il numero dei decessi settimanali, sempre numerosi, ha riscontrato però ancora un decremento: sono stati infatti 529 rispetto ai 570 del periodo precedente.

Diminuiscono ancora sia il numero degli attualmente positivi, ora 254.373 (372.411 la settimana scorsa), sia quello delle persone attualmente in isolamento domiciliare, che sono 251.608 (erano 368.874). Il calo, in entrambi i casi, è di circa il 30%.

L’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti è in discesa, da 1.500 a 950, come l’indice medio settimanale di positività che passa dall’ 11,48% all’8,66%.

Scende anche in provincia di Bergamo il numero dei nuovi casi: i positivi sono stati infatti 7.790 rispetto ai 13.720 del periodo precedente (-43,2%).

È in diminuzione il numero dei pazienti ricoverati in Area Medica all’ospedale cittadino: si è passati da 151 a 131, stabili quelli in Terapia Intensiva: 18. Sommando i ricoveri nelle altre due Asst provinciali (Bergamo Est e Bergamo Ovest) il totale degli ospedalizzati è di 310 (erano 350).

Nel periodo osservato si sono registrati altri 41 decessi (48 nel precedente).

Scende l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 1.240 a 750.

La campagna vaccinale

L’82% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale primario. Il 3,5% è in attesa di seconda dose. Il 59,5% ha fatto la terza dose. Complessivamente, contando anche il monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una dose, è almeno parzialmente protetto l’85,5% della popolazione italiana. Considerando solo gli over 5, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea del governo la percentuale di almeno parzialmente protetti è dell’87,8% mentre l’84% è vaccinato. Considerando solo gli over 12, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea individuata dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 91,4% mentre l’88,5% è vaccinato.

Scendono i contagi

Le diagnosi stanno crollando velocemente: un calo del 30% su base settimanale che si aggiunge al ribasso del 19% della settimana precedente. Al miglioramento fanno seguito una serie di nuove misure: si parte dalla scuola in presenza, da ieri 7 febbraio, con l’eliminazione della Dad per i ragazzi vaccinati e una semplificazione delle quarantene.

Il calo è netto, e visto il ritardo tra sintomi e diagnosi probabilmente siamo già su livelli più bassi, ma ricordiamoci che siamo ancora in una situazione di circolazione virale elevata e che è prematura qualsiasi interpretazione di fine pandemia.

Siamo sulla strada giusta, ma restiamo lontani dal traguardo. Basta ricordare che abbiamo iniziato ad affrontare l’ondata di Omicron con una media di 23.878 casi giornalieri (settimana epidemiologica 14-21 dicembre 2021), e che stiamo parlando di fine emergenza avendone ancora poco meno di 100.000. Omicron, e probabilmente anche Omicron 2, hanno un impatto clinico inferiore rispetto alla variante Delta, ma una capacità diffusiva in grado di compensare in buona parte questo vantaggio e saturare rapidamente gli ospedali (con un peso maggiore per i reparti ordinari rispetto alle terapie intensive). Dobbiamo peraltro sfatare la falsa convinzione che proprio la terapia intensiva sia una sorta di porta d’ingresso verso il decesso: solo il 23% dei decessi totali, nell’ultimo mese, è correlato al ricovero in area critica (dati Iss).

A questo proposito, la presunta bassa pericolosità di Omicron deve essere letta alla luce dei numeri e della straordinaria capacità diffusionale della nuova variante: l’ultima ondata, il cui inizio come detto risale alla metà di dicembre, ha generato in sole 7 settimane epidemiologiche complete oltre 6 milioni di nuovi casi, con oltre 13.000 decessi. La letalità del periodo (0,2%) è modesta rispetto a quella delle varianti precedenti, ma l’altissimo numero di contagi causa, comunque, un elevato numero di decessi. Non possiamo fingere di non saperlo e non capirlo.

Diminuiscono i casi non associati a una catena di trasmissione

Il report dell’Istituto superiore di sanità-ministero della Salute vede in miglioramento i dati sull’Rt e sull’incidenza dei casi di nuovo coronavirus in Italia. In particolare l’Iss ha spiegato che diminuisce il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (553.860 contro 652.401 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione (17% contro 18% la scorsa settimana). Stabile invece la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (38% contro 38%) e anche la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (45% contro 45%).

Un possibile punto d’equilibrio

Sarà fondamentale verificare a quale numero di infezioni giornaliere ci assesteremo al termine dell’ondata: nel Regno Unito la curva scende molto lentamente dopo una prima fase più vivace, e per ora il numero dei casi resta circa doppio rispetto ai livelli pre-Omicron. In Italia vorrebbe dire trovare un punto di equilibrio intorno ai 40.000 casi giornalieri: forse troppi per non avere ricadute negative sulla popolazione.

Il tasso di letalità

Tra i Paesi più avanzati, il tasso di letalità vede il nostro Paese in seconda posizione (6,1 per milione di abitanti) preceduto dai soli Stati Uniti (7,6 per milione) calcolando la media degli ultimi 7 giorni. Un valore quasi doppio rispetto al Regno Unito (3,3 per milione). Non migliorano di molto le cose eseguendo il calcolo da inizio epidemia fino al 2 febbraio 2022: l’Italia è in terza posizione con 2.440 decessi per milione di abitanti, preceduta solo da Usa (2.686) e Belgio (2.504).

Nel mondo

A livello mondiale, nell’ultima settimana epidemiologica monitorata dall’Oms (24-30 gennaio) i nuovi casi individuati hanno raggiunto quota 22.239.622 con 59.195 decessi. Delle 6 zone di monitoraggio, solo 2 hanno evidenziato una riduzione del contagio: Americhe (-20% sul periodo precedente) e Africa (-4%). L’Europa (+7%) con 11.425.243 positivi rappresenta da sola il 51,3% delle infezioni totali. L’Italia, uscita dalle prime 5 posizioni per numero di casi in valori assoluti, è al quinto posto per numero di decessi dietro Usa, India, Russia e Brasile.

Pochi numeri, più che sufficienti per comprendere come ogni festeggiamento per la fine della pandemia debba essere rimandato a tempi migliori. La fretta è sempre una pessima consigliera, ancor più se ci porta a credere di poter convivere senza alcuna precauzione con un virus come il Sars-CoV-2. Le nostre difese attuali sono essenzialmente basate sulle vaccinazioni e sull’immunità acquisita con il contatto diretto con il virus, non su una reale trasformazione della Covid-19 in una patologia ormai del tutto trascurabile. La fiducia in un miglioramento della situazione è giusta e doverosa, ma non deve cedere il passo alla falsa convinzione di un futuro ormai privo di rischi.

