Cavernago, scontro auto-moto: muore un 56enne - BergamoNews

Cavernago. Grave incidente nel primo pomeriggio di martedì (8 febbraio) a Cavernago, con un 56enne che ha perso la vita.

Secondo le prime informazioni l’uomo, R.E. le sue iniziali, viaggiava a bordo di uno scooter da Cavernago verso Ghisalba, sulla Soncinese. Per cause ancora da chiarire, all’altezza dell’incrocio con via Marconi, lo scooter si sarebbe scontrato con una Fiat 600. L’impatto è stato molto violento e il motociclista è rimasto ferito in modo gravissimo. I diversi traumi non gli hanno lasciato scampo: nonostante l’arrivo di un’ambulanza, un’automedica e dell’elicosoccorso e i vari tentativi di rianimazione, il 56enne è deceduto sull’asfalto.

Per accertare la dinamica dei fatti sono intervenuti i carabinieri e la polizia stradale di Treviglio, Sul posto anche il sindaco di Cavernago Giuseppe Togni.

guarda tutte le foto 8



Incidente mortale a Cavernago: la vittima è un 56enne

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!