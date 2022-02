Accordo sui servizi nel segno della Grande Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Tra le varie delibere proposte e passate in sede di Consiglio comunale, è stata approvata anche quella che prevede la stipula di un accordo quadro volto a raccordare una serie di servizi in forma partecipata, in particolare con gli enti locali della zona omogenea 1, che mira ad aiutare i piccoli comuni nella gestione, ad esempio, delle pratiche amministrative e legate al mondo dell’informatizzazione. Al momento vi hanno aderito il comune di Curno, Scanzorosciate, Treviolo e Ponteranica. Solo quattro le adesioni, rispetto alle 23 del precedente protocollo d’intesa, ma questo non ha sfiduciato la maggioranza nel riproporre un patto di collaborazione che ha come intento quello di prendere per mano le piccole realtà per aiutarle a districarsi in alcuni settori della macchina amministrativa, come sottolineato nell’intervento del vice sindaco Sergio Gandi.

“Si tratta di un’esperienza positiva che merita di avere un futuro-, ha spiegato il vice sindaco Sergio Gandi-. Questo non solo perché Bergamo può continuare ad essere capofila e guida soprattutto per le realtà provinciali più piccole, ma anche e soprattutto per continuare a sperimentare una collaborazione che mira a coltivare il concetto della “Grande Bergamo”, portando migliorie specialmente dal punto di vista operativo, del fare concreto”.

Per Gandi si tratta certamente di un’esperienza significativa “perché in grado di mettere i comuni nella condizione di sopperire ad alcune lacune e prendere a modello il capoluogo per il disbrigo delle pratiche più spinose, specialmente quelle che riguardano la gestione tributaria”. Bergamo infatti, grazie al lavoro svolto nell’ultimo decennio, si colloca al primo posto in Italia per il recupero dei debiti tributari pro capite derivanti dall’evasione: “L’esperienza e la competenza pluriennali acquisite nel tempo ci hanno concesso non solo di svolgere un ottimo lavoro, ma anche di essere in grado di metterci a servizio. Mettere insieme le forze è utile non solo nella contingenza del momento, ma anche per il futuro. E’ una strada da percorrere e noi ci crediamo”.

Della stessa opinione anche Ezio Deligos, della Lista Gori: “Questo accordo quadro merita di avere un futuro perché consente all’ente pubblico, in questo caso al comune di Bergamo, di essere un vero e proprio prolungamento nei confronti dei cittadini. Le altre amministrazioni che decideranno di aderire a questa collaborazione, non potranno che apportare delle migliorie al proprio lavoro”.

