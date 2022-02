Vigili del fuoco al lavoro in tutta la provincia per i danni del vento forte - BergamoNews

Alberi sradicati e tetti danneggiati. Hanno lavorato per tutto il giorno lunedì (7 febbraio) per i danni causati dal forte vento che si è abbattuto su Bergamo e provincia.

Dalla Bassa fino in città, ecco il report degli interventi:

Nel complesso comunque la situazione non è stata critica come in altre località della Lombardia. A Rho, nel Milanese, due persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un albero caduto. Disagi a Milano dove diversi alberi si sono abbattuti su auto e binari dei tram causando disagi alla circolazione. Parte del tetto della stazione Centrale è stato divelto, danni anche alle tegole del tetto del Castello Sforzesco. A Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, il vento ha divelto le aste delle bandiere. Danni registrati anche in provincia di Lecco.

“Ringrazio tutti i volontari dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile intervenuti, che hanno operato in queste ore insieme alla Colonna Mobile a supporto delle autorità comunali, ed esprimo vicinanza alle persone rimaste coinvolte”, le parole dell’assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni.

“La situazione – conclude Foroni – è costantemente monitorata e i nostri volontari sono operativi per garantire interventi ove necessario”.

