Sport all'aperto, dalla Regione 2 milioni di euro per i progetti bergamaschi - BergamoNews

Dalla Regione Lombardia arrivano nella Bergamasca oltre 2 milioni di euro per le aree aperto, nuove e riqualificate, dedicate allo sport.

“Con i 17,4 milioni di euro erogati tramite il bando ‘Sport Outdoor 2021’ finanzieremo 277 progetti per spazi all’aperto dove poter fare attività fisica. Si tratta del 100% di quelli ammessi al contributo regionale tra quelli presentati da Enti e comuni lombardi” comunica Antonio Rossi, sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, annunciando la firma del decreto di scorrimento della graduatoria del bando da parte della Direzione Sport.

“Questa misura – ricorda il sottosegretario – stimola gli enti locali a ideare e realizzare nuovi spazi all’aperto utilizzabili dai nostri ragazzi per giocare, socializzare e fare sport. Aree fruibili, naturalmente, anche da adulti, anziani e famiglie, a tutto vantaggio quindi della qualità della vita di tutti i lombardi. Oggi nella nostra regione esistono 3.415 strutture per la pratica sportiva all’aperto, dai playground agli spazi ‘skyfitness’. I 17,4 milioni del bando permetteranno la riqualificazione di tante aree già esistenti e la realizzazione di numerose nuove strutture dove i lombardi di tutte le età potranno incontrarsi per giocare a pallacanestro, a pallavolo, a tennis, fare ginnastica e pesi e compiere attività fisica”.

Trentatré i progetti finanziati nella provincia di Bergamo, per un importo totale di 2.094.786 euro: Alzano Lombardo 33.600, Arzago D’Adda 190.000, Barzana 32.000, Bedulita 40.000, Bracca 40.000, Brembate Di Sopra 40.000, Calcio 68.200, Caravaggio 92.800, Carvico 149.033, Ciserano 150.000, Cividate Al Piano 30.000, Comun Nuovo 21.750, Costa Di Serina 43.654, Endine Gaiano 29.754, Entratico 40.000, Lurano 40.000, Morengo 22.400, Mozzanica 32.000, Nembro 21.463, Parco regionale del Serio 105.942, Parzanica 28.400, Presezzo 28.768, Romano di Lombardia 30.000, Rovetta 40.000, Selvino 40.000, Seriate 150.000, Serina 40.000, Sovere 30.000, Treviglio 40.000, Treviolo 150.000, Valle Imagna 32.000, Valtorta 91.599, Villa di Serio 171.423.

