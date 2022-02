SCOTT, scopri la collezione Junior 2022 - BergamoNews

In SCOTT abbiamo una vasta gamma di biciclette nelle nostre tre collezioni per bambini: Future Pro, Big Kids e Little Kids. La nostra gamma Future Pro è per i giovani ciclisti di tutte le età che vogliono affrontare il trail, il gravel o il pumptrack alla ricerca delle ultime e migliori tecnologie per biciclette. La nostra gamma Big Kids con ruote di dimensioni da 20 a 26″ si presenta con diverse opzioni di telaio per i ciclisti che cercano una bicicletta che farà sicuramente invidia a tutti i bambini del vicinato. La nostra collezione Little Kids da 12 a 16″ è perfetta per i giovani rider che stanno imparando a muoversi sulle due ruote. Tutte le nostre biciclette per bambini hanno un design, uno sviluppo e componenti personalizzati unici per assicurarsi che la loro bicicletta SCOTT si adatti meglio fornendo al contempo una posizione forte e stabile. Una posizione migliore significa maggiore controllo e sicurezza in modo che i bambini possano guidare con sicurezza e mamma e papà con la massima tranquillità.

https://www.scott-sports.com/it/it/products/bike-bikes-kids

Il nostro approccio al Bike Design per i bambini

Geometrie telai

I nostri telai sono costruiti con una geometria più piccola rispetto alle dimensioni della ruota, offrendo il vantaggio di una ruota più grande senza compromettere nulla. Un po’ come l’effetto 29-er, i bambini trarranno vantaggio da una guida più fluida.

Sicurezza & Durata

In collaborazione con Syncros, abbiamo sviluppato soluzioni personalizzate per le biciclette dei nostri bambini, tra cui un manubrio in un unico pezzo con mentoniera, impugnature che proteggono dall’usura e selle con maniglia sotto il sedile che facilitano la spinta.

Miglior Fit

Manubri con un diametro più piccolo, pedali più stretti e pedivelle più corte sono solo alcuni dei componenti scelti con cura che troverai sulle nostre biciclette. Tutto ciò aiuterà i bambini ad adattarsi meglio e fornire maggiore stabilità in movimento.

Personalizzazione

Molte delle biciclette Future Pro e Kids includono supporti che semplificano l’aggiunta di parafanghi, cavalletti e rotelle.

Grafiche

La nostra grafica e i nostri colori unici nel loro genere sono in continua evoluzione. Le nostre bici Future Pro seguono lo stile delle nostre bici per “adulti” , mentre le nostre bici Big e Little Kids vanno dal design cool e classico a seconda delle dimensioni..

https://www.scott-sports.com/products/bike-bikes-kids

Future Pro Bikes

Le nostre biciclette Future Pro sono create con un obiettivo: aiutare i giovani rider a credere nei sogni. Le biciclette della nostra collezione Future Pro sono realizzate tenendo conto degli sviluppi nell’ingegneria delle biciclette per bambini. Dono dotate di telai in lega leggera e dei migliori componenti per soddisfare le abilità dei rider. Queste bici da fuoristrada sono per bambini di tutte le età. Troverai bici senza pedali e veloci gravel, bici rigide pronte per la gara e mountain bike full-suspension come la Spark e la Ransom.

Nel 2021 abbiamo aggiunto la Ransom 600 e 400. Una bici da enduro a escursione lunga 140/130 con una geometria equilibrata, sospensioni personalizzate e reggisella telescopico, la possibilità di regolare le ruote da 24″ o 26″ e componenti su misura.

La Scale RC Walker e la Scale RC 200 sono state aggiunte alla collezione per il 2022, estendendo le possibilità di scelta.

Le bici Future Pro hanno dimensioni delle ruote da 12 a 27,5″ per ciclisti di quasi tutte le età! Questa collezione comprende 12 modelli personalizzati.

https://www.scott-sports.com/products/bike-bikes-kids-futurepro

Big Kids Bikes

Le nostre biciclette Big Kids sono tutte divertimento e progresso con sicurezza. Queste bici sono progettate per ispirare e allo stesso tempo resistere alla prova del tempo con dettagli intelligenti e un prezzo accessibile. Con una varietà di dimensioni di ruote, opzioni di componenti e design, questa collezione offre molte opzioni per i giovani ciclisti che corrono nel loro quartiere o che vanno a scuola.

Le nostre biciclette Big Kids hanno ruote di dimensioni comprese tra 20 e 26 pollici per bambini dai 5 ai 12 anni circa. Questa è la nostra collezione più grande con oltre 19 modelli.

https://www.scott-sports.com/products/bike-bikes-kids-bigkidsbikes

Bici per piccoli

Le nostre biciclette per bambini sono realizzate per supportare i ciclisti più piccoli che si innamorano delle due ruote. Queste bici da passeggio e a pedali includono caratteristiche intelligenti e funzionali con design che renderanno la loro prima bici indimenticabile e impareranno a guidare divertendosi!

Le nostre biciclette per bambini hanno dimensioni delle ruote di 12, 14 e 16″ per bambini dai 2 ai 5 anni circa. Questa collezione comprende 7 modelli.

https://www.scott-sports.com/products/bike-bikes-kids-smallkidsbikes

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!