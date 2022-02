Màkari 2, PresaDiretta o Freedom - Oltre il confine? La tv del 7 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 7 febbraio su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “Màkari 2”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il delitto di Kolimbetra”: Suleima vive a Milano da un anno e la relazione con Saverio comincia a soffrire per questa distanza. Infatti non si vedono da un bel po’, ma si apre una possibilità di ritrovarsi. Suleima verrà qualche giorno in Sicilia, per lavoro. E Saverio la raggiunge ad Agrigento insieme a Piccionello. Non vuole lasciarsi scappare quest’occasione di riabbracciarla, anche perché la ragazza arriva con il suo capo, Teodoro Bettini, una specie di semidio, del quale Saverio è da tempo gelosissimo, e quindi a motivarlo è anche il desiderio di sorvegliare la situazione e marcare il territorio! Nel frattempo, ad Agrigento, viene ritrovato il cadavere del Professor Demetrio Alù, grande archeologo e massimo esperto dei Templi…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Delitti in Paradiso”. Jack Mooney, detective inglese a capo della Polizia nell’isola caraibica di Saint Marie e la sua squadra devono indagare sulla morte di un uomo accoltellato su un autobus… Il sostituto di Dwayne arriva mentre la squadra di Mooney indaga sulla misteriosa morte del guardiano di uno zoo, ucciso da un dardo tranquillante per animali…

Su RaiTre alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione di “PresaDiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.40 ci sarà una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “The Condemned – L’isola della morte”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Second chance”; su Iris alle 20.55 “The town” e su Italia2 alle 21.10 “Wolfhound – Un eroe in lotta per la libertà”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà “Sciarada – Il circolo delle parole Hemingway. La pagina bianca 1944-1961”. La vita privata di Ernest Hemingway è segnata da molte compagne, alcolismo, incidenti e depressioni mentre escono Di là dal fiume e tra gli alberi e Il vecchio e il mare. Il racconto di una vita di eccessi e passioni e di una creatività inimitabile attraverso documenti, interviste e testimonianze straordinari.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Sherlock”; su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

