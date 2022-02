Elio arriva a Bergamo: “Porto in scena Jannacci e tornerò per la festa di fine pandemia” - BergamoNews

Bergamo. “Porto in scena Enzo Jannacci: sul palco lo racconterò e farò rivivere il suo mondo”. Così Elio presenta lo spettacolo “Ci vuole orecchio – Elio canta e recita Jannacci”, che lo vedrà protagonista al teatro Creberg venerdì 18 febbraio alle 21.

Attraverso alcune delle sue canzoni più note, ma anche altre meno famose ma significative, il pubblico potrà ripercorrere la vita di questo eccentrico e originale cantautore. A impreziosire il tutto saranno alcuni brani che ricostruiranno il suo pensiero e la sua arte. Abbiamo intervistato Elio per saperne di più.

Non è la prima volta che si esibisce a Bergamo. Che rapporto ha con la nostra città?

Con Bergamo ho un ottimo rapporto che sta proseguendo da lungo tempo: mi sono esibito diverse volte lì e ci torno sempre molto volentieri. Ultimamente questo legame si è rafforzato: a consolidarlo è l’idea di organizzare una festa di fine pandemia da Covid-19 proprio nel capoluogo orobico esibendomi insieme a Le Storie Tese.

Ci spieghi

Abbiamo scelto Bergamo perché, purtroppo, ha rappresentato il luogo simbolo della pandemia. Inizialmente avevamo ipotizzato di tenere questo evento l’anno scorso ma il protrarsi della pandemia non lo ha permesso: speriamo di poterlo realizzare nel prossimo mese di luglio anche se per esserne sicuri bisognerà vedere come si evolverà la situazione.

Nel frattempo, venerdì 18 febbraio sarà al Creberg. Cosa proporrà?

Lo spettacolo “Ci vuole orecchio”, con drammaturgia di Giorgio Gallione. Come si evince dal titolo, nasce dalla mia volontà di portare sul palco Enzo Jannacci che, a differenza di Giorgio Gaber, non ha mai scritto nulla per il teatro. Lo racconterò attraverso le sue canzoni: ne ho selezionate una serie con l’obiettivo di raccontare la sua storia.

Quali ha scelto?

Ho selezionato alcune delle sue canzoni più note al pubblico, come “Ci vuole orecchio” e “L’Armando”, ma anche altre che, pur essendo meno famose, sono particolarmente significative e in grado di rappresentarlo. Saranno collegate da alcuni brani, letti o interpretati, che contribuiranno a raccontare il suo mondo: si tratta di testi scritti da autori come Michele Serra e Umberto Eco, che condurranno il pubblico in un viaggio nella vita di Jannacci.

Perchè ha scelto proprio Jannacci?

Sono particolarmente affezionato a lui. Al liceo è stato compagno di classe di mio papà: a casa ho ascoltato le sue canzoni e ho sentito parlare di lui sin da quando ero molto piccolo, praticamente da quando sono nato. Non l’ho incontrato spesso e, tutto sommato, ci siamo parlati poco, ma è come se fossimo parenti e penso che per vari aspetti mi abbia anche influenzato. Non saprei, infatti, se nel corso della mia carriera e della mia vita, avessi fatto le stesse cose senza averlo sentito.

Le piace anche artisticamente?

Si, moltissimo: penso che sia stato uno dei più grandi cantautori italiani, al pari di Fabrizio De André e Gino Paoli. E devo dire che mi è sempre sembrato che non sia stato sufficientemente apprezzato: aveva il suo pubblico ma non è stato valorizzato come avrebbe dovuto.

Come mai?

In Italia chi fa ridere non viene mai considerato un artista serio, è un errore ed è un atteggiamento tipicamente italiano.

È successo anche a lei?

Non voglio lamentarmi, ma questo atteggiamento verso la comicità ci porta a perdere il gusto di apprezzare tanti nostri bravi artisti. Rispetto a me, Jannacci oltre a far ridere era molto forte anche nello scrivere canzoni tristi, drammatiche, ed è una qualità che gli invidio.

Per concludere, quali sono i suoi prossimi progetti per il futuro?

Questo spettacolo, che sta andando molto bene, sarà al centro di una lunga tournée, che proseguirà fino all’anno prossimo. In tv, invece, va in onda Italia’s got talent. Come ho accennato prima, infine, se l’andamento della pandemia lo consentirà, insieme a Le Storie Tese daremo vita a una festa di fine pandemia a Bergamo.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!