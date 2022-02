Cieli tersi, vento e temperature all'insù - BergamoNews

Al via la settimana che ci porta a metà febbraio: Ivan Malaspina del Centro meteo lombardo ci dice che tempo farà a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

La progressiva espansione verso est dell’alta pressione su tutta l’Europa centro-meridionale determinerà una settimana caratterizzata da generali condizioni di bel tempo anche sulla Lombardia. L’aumento di pressione più rapido sul versante nord-alpino produrrà nella giornata di lunedì anche l’innesco di venti di fohn con conseguenti cieli tersi in pianura, qualche precipitazione sulle Alpi di confine e la scomparsa delle nebbie per qualche giorno su tutta la Lombardia.

Probabile ritorno a locali riduzioni della nuvolosità e al passaggio di qualche nuvola nella seconda parte della settimana.

Le temperature subiranno un temporaneo brusco rialzo in pianura, mentre un calo è atteso per i prossimi giorni.

Lunedì 7 febbraio 2022

Tempo Previsto: al mattino nuvoloso sulle Alpi con deboli nevicate su Valchiavenna, alta Valtellina e alta Valcamonica, bel tempo sul resto della regione con il progressivo intensificarsi dei venti di fohn su tutta la pianura centro-occidentale. Nel pomeriggio qualche fiocco di neve nel Livignasco, bel tempo e cieli limpidi, ma ventoso sul resto della regione. Nella sera poco nuvoloso sulle Alpi, sereno sugli altri settori, venti in attenuazione.

Temperature: in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 5 e 7 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 15 e 17 °C.

Venti: moderati da nord/ovest su gran parte della regione con rinforzi sulla pianura centro/occidentale. Venti tra moderati e forti settentrionali a 1500 e 3000 metri.

Martedì 8 febbraio 2022

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione con solamente il passaggio di qualche velatura. Nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Nella sera prosegue il bel tempo su tutta la regione.

Temperature: in calo. In pianura minime per lo più comprese tra 0 e 2 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 12 e 14 °C.

Venti: deboli variabili in pianura. Venti deboli da nord/ovest a 1500 metri e moderati da nord a 3000 metri.

Mercoledì 9 febbraio 2022

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione con solamente la possibilità di qualche foschia nel Pavese. Nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Nella sera bel tempo sulle Alpi, qualche nuvola innocua in arrivo altrove.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 1 e 3 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 12 e 14 °C.

Venti: deboli variabili in pianura. Venti deboli da ovest a 1500 metri e moderati occidentali a 3000 metri.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!