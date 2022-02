Atalanta irriconoscibile, a Bergamo sorridono Mazzarri e il Cagliari - BergamoNews

L’Atalanta perde in casa 1-2 contro il Cagliari di Mazzarri. I neroblu contro i sardi finalmente disponevano di quasi tutti i titolari dopo l’ondata Covid-19 ed affrontavano una squadra di fine classifica, priva dei suoi migliori giocatori (Joao Pedro e Nandez).

Su per giù il Cagliari si trovava nella stessa situazione dell’Atalanta all’Olimpico contro la Lazio, un’emergenza sicuramente importante.

Nel primo tempo gli orobici mantengono il pallino del gioco faticando comunque a produrre le occasioni, quelle vere. L’unico che prova a dar vita a qualche lampo è Malinovksyi. La seconda parte di gara inizia nel peggiore dei modi: gli uomini di Mazzarri passano in vantaggio, e pochi minuti più tardi la Dea perde Musso per espulsione.

Nonostante la gara si fosse messa nettamente più in salita del previsto, Palomino riacciuffa il pari, ma è un contropiede orchestrato da Bellanova e finalizzato da Pereiro a freddare di nuovo la difesa bergamasca.

L’Atalanta esce psicologicamente dal match, non sfonda, non è più precisa, si ostina a trovare pertugi semi inesistenti tra le linee molto strette e ordinate dei rossoblu. Nonostante i generosi 8 minuti di recupero, gli isolani portano a compimento il successo con il quale escono momentaneamente dalla zona retrocessione.

La sconfitta fa molto male, anche perché in casa il ruolino di marcia sta assumendo dei tratti incredibili. Se in trasferta la Dea ha una media da scudetto (9 vittorie e 3 pareggi), tra le mura amiche sono 3 sole le vittorie su 11 match (5 su 15 considerando tutte le competizioni). Nei prossimi dieci giorni si torna a giocare a Bergamo altre tre volte, per questo è fondamentale migliorare la media casalinga.

Prima, in classifica, si guardava avanti perché quelle dietro erano più lontane, ora meglio guardarsi le spalle. Pensare a Inter, Napoli e Milan è autolesionista in questo momento, a parità di partite giocate Atalanta e Juventus potrebbero avere un punto di differenza. E la prossima giornata di campionato, sempre al Gewiss Stadium, arriva proprio la squadra di Allegri.

Prima però la Coppa Italia, che è un obiettivo come sempre da perseguire.

TOP E FLOP

A livello individuale sono in pochi a strappare una sufficienza in questa partita. In avanti senza una punta di peso né Pessina né Pasalic cavano un ragno dal buco, non è da meno Muriel che oltre ad un tiro nel primo tempo poi viene ben gestito da un superlativo Lovato. Malinovksyi è l’unica vera luce della prima frazione, ma anche l’ucraino si perde completamente quando l’Atalanta rimane in dieci uomini perdendo lucidità. Dalle corsie esterne non arrivano buone notizie con Zappacosta, Pezzella e Maehle che dovendo giocare in una difesa a quattro hanno meno possibilità di spinta e quelle volte che lo fanno non propongono soluzioni interessanti (non si ha conto un cross degno di nota nell’area sarda).

A salvarsi rimangono Palomino, autore del pareggio e tignoso fino alla fine quando viene messo a fare addirittura la punta in avanti, e un Koopmeiners sempre generoso, mentre è di Djimsiti la responsabilità principale del rosso rimediato dal portiere orobico che complica notevolmente la sfida a Bergamo. Infine si attendono notizie per quanto riguarda Zapata, di nuovo uscito dal campo anzitempo. Forse sarebbe stato meglio non rischiarlo e ora si pagheranno le conseguenze di questa scelta. Il colombiano è l’uomo di peso là davanti, è quello che migliora tutto il resto dei compagni di reparto. Urge averlo al più presto e al meglio. Sperando negli innesti altrettanto veloci dei neoacquisti Boga e Mihaila.

LE PAGELLE

Musso 5

Zappacosta 5

Palomino 6,5

Djimsiti 4,5

Pezzella 5,5 (Maehle 5)

Freuler 5,5

Koopmeiners 6

Pessina 5 (Boga 6)

Pasalic 4,5 (Rossi 6)

Malinovskyi 5,5

Muriel 5 (Zapata SV, Mihaila SV)

All.: Gasperini 5

