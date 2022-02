Atalanta, campanello d'allarme? Ce lo diranno i prossimi esami - BergamoNews

A vedere l’Atalanta così piegata dal Cagliari vengono un po’ i “Brividi”, per dirla come piacerebbe a Sanremo. Perché, sinceramente, l’idea generale era: togliamoci di dosso questo ostacolo e andiamo ad affrontare come si deve la Fiorentina in Coppa per accogliere degnamente la Juve che viaggia in corsia di sorpasso per la zona Champions.

Alla prova dei fatti, però, non è andato bene proprio niente. Come se la squadra fosse tornata alle prime esibizioni di campionato, quando ci vuole un po’ di rodaggio per vedere i nerazzurri girare con i ritmi e la sincronia che sono abituati a proporre. Come se la sosta avesse fatto male, ma per quale motivo poi?

Proprio stavolta che hanno potuto allenarsi al completo o quasi (Ilicic e Miranchuk a parte), anche con la prospettiva del ritorno in campo di Zapata. E per completare la giornataccia, ecco il nuovo infortunio al Panterone e poi il sorpasso bianconero, anche quello non certo previsto.

Ma l’Atalanta deve fare la corsa su se stessa. E ritrovarsi al più presto: al di là dei traguardi, si chiamino Champions o altro, non è questa la squadra che conosciamo, quella che tante volte ha dato spettacolo e ha saputo stupire.

Poi il rendimento tanto, troppo diverso tra casa e fuori non può essere una giustificazione.

Col Cagliari un primo tempo alla camomilla e un secondo tempo sciagurato, dal gol subìto all’espulsione di Musso, dal pareggio illusione al nuovo infortunio di Zapata. Ma era già fuori anche Muriel, sostituito proprio da Duvàn. Scelte sbagliate?

Anche Gasperini è andato in confusione: prima la squadra di tutti trequartisti, poi (sotto di un gol) fuori tutti, Pasalic, Pessina, Muriel. Vero che bisognava rimediare anche all’espulsione del portiere e quindi qualcuno doveva uscire. Forse era il caso di lasciare dentro Muriel? Perché anche il finale con Palomino centravanti assistito da Djimsiti sa proprio di ultima chance. Con un Palomino che, gol a parte, è forse stato ancora l’unico all’altezza in tutta la partita, seguito a ruota da Freuler e Koopmeiners.

Ma gli errori di Djimsiti? E Maehle che aveva ben servito Zapata sul gol ma poi insegue impotente Bellanova lanciato verso il secondo gol. A proposito: Bellanova e Lovato, due degli ex, tra i migliori in campo, sono un po’ una beffa, lo stesso Grassi ha combattuto fino in fondo.

L’Atalanta? Sotto ritmo nel primo tempo, senza un guizzo, un solo tiro con Malinovskyi. E le fasce col freno a mano: bravi contro la Lazio a difendersi, però bloccati e troppo impacciati contro una squadra ben organizzata dietro.

Il lato positivo quale può essere? Che Fiorentina e Juve non verranno solo a difendersi e qualche spunto in più si dovrebbe vedere. Anche perché, peggio di così…

Serve sicuramente più equilibrio, indubbiamente Toloi e De Roon come personalità in campo si fanno sentire e non c’erano, Demiral doveva essere utile con la Juve. Quando difficilmente ci potrà essere Zapata. Rientro affrettato, il suo? Col senno di poi si può dire di tutto. Se Gasp l’ha visto pronto e il giocatore lo ha assicurato, non sembra quello il problema. Potrebbe essere un problema Sportiello, messo da parte per far posto a Rossi.

Insomma, si prepara una settimana con molte questioni da chiarire e per fortuna si gioca quasi subito: sarà una sfida tra grandi deluse, anche la Fiorentina è uscita con le ossa rotte dalla sfida con la Lazio, soprattutto l’Atalanta deve ritrovare il gol, che è sempre stata la sua qualità migliore.

Tolta la goleada all’Udinese, negli ultimi due mesi bisogna risalire al 12 dicembre per il 2-1 di Verona (Miranchuk e Koopmeiners) per vedere due gol nerazzurri, la settimana prima tre reti al Napoli, con Malinovskyi, Demiral e Freuler. E prima ancora, la tripletta di Pasalic e quarto gol di Koopmeiners per battere il Venezia il 30 novembre. Cioè, bene la cooperativa del gol, però saranno indispensabili Muriel, Zapata, perché no Boga... Li aspettiamo.

