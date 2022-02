Papa Francesco da Fazio, L'amica geniale o The Rookie? La tv del 6 febbraio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 6 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “L’amica geniale”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Sconcezze” e “La febbre”.

Nel primo, alla presentazione milanese del suo libro, Elena incontra inaspettatamente Nino che – la difende da un giornalista particolarmente aggressivo. La futura suocera di Elena, Adele, resta molto colpita da Nino e lo invita a cenare con loro. Durante la cena, Elena realizza che l’infatuazione per Nino non l’ha mai abbandonata e matura seri dubbi sul fidanzato Pietro.

Nel secondo, Pietro è a Napoli per conoscere i futuri suoceri. Elena è molto nervosa, ma il suo promesso sposo e la famiglia Greco vanno d’accordo. La madre si lamenta e cerca di farle cambiare idea sul rito civile. Lila manda a chiamare Elena. Ora lavora in una fabbrica di salumi. L’ambiente insalubre e gli estenuanti orari di lavoro l’hanno fatta ammalare…

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Tutto può succedere”: nella serata di Halloween, la Centrale è in allerta perchè sono molto probabili eventi difficili da controllare. Lucy e Tamara indagano su misteriose presenze all’interno del loro palazzo…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio. Tra gli ospiti è stato annunciato Papa Francesco.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili. Su La7 alle 21.15, invece, ci sarà “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti, che non era andato in onda mercoledì 2 febbraio essendoci stato il Festival di Sanremo.

Canale5 alle 21.20 proporrà “Avanti un altro… pure di sera!”, condotto da Paolo Bonolis.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Rampage – Furia animale”; su Rai4 alle 21.20 “Un giorno di ordinaria follia”; su La5 alle 21.05 “Disegno d’amore”; e su Iris alle 20.55 “The danish girl”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. In questa puntata, con il doc “S.O.S. Tartarughe” vedremo gli effetti del riscaldamento globale su questa specie protetta. Subito dopo, Luigi Maria Perotti – ci porterà nella città ideale: Urbino. Poggiata su un colle che separa le Marche dalla Romagna, Urbino ha i contorni di un posto che sembra quasi non esistere.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

