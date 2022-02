Open day per bimbi dai 5 agli 11 anni: sabato a Bergamo 1.829 vaccinati - BergamoNews

Sono stati 1.829 i bambini bergamaschi dai 5 agli 11 anni che sabato 5 febbraio si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid nell’ambito dell’open day organizzato da Regione Lombardia per incentivare l’adesione alla campagna vaccinale nelle fasce più giovani della popolazione.

La stragrande maggioranza, 1.290 ragazzi, ha deciso di sfruttare la possibilità di accesso senza prenotazione ai quattro centri della provincia che hanno accolto la precisa richiesta del Pirellone: Palasettembre di Chiuduno, Palaspirà di Spirano, Palazzetto dello Sport di Clusone e l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Per 1.377 bambini si trattava di seconde dosi, mentre per altri 452 è stata la prima volta.

In tutta la Lombardia sono stati 12.184 i bimbi dai 5 agli 11 anni vaccinati sabato: numeri che potrebbero essere replicati anche nella giornata di domenica quando, alle 14, erano già state somministrate 7.262 dosi.

“Il 40% dei bambini lombardi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino, una percentuale superiore di più di 5 punti alla media nazionale, e il 23% che ha già completato il ciclo primario – ha sottolineato la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti -. Regione Lombardia attraverso gli open day dedicati a loro sostiene la vaccinazione dei bambini, raccomandata anche dalla Società Italiana di Pediatria, offrendo ai genitori la possibilità di accedere con i figli nei centri vaccinali senza prenotazione nel fine settimana. È un’occasione da non perdere. La rapida discesa dei contagi nel nostro Paese, particolarmente accentuata in Lombardia grazie all’ampia adesione della popolazione alla campagna vaccinale, sottolinea ulteriormente l’importanza della vaccinazione. Proteggersi con il vaccino è l’arma più efficace che abbiamo a disposizione. Proteggere anche i più piccoli dal Sars-Cov2, un virus particolarmente contagioso, i cui effetti sul singolo individuo non sono conoscibili a priori, è la scelta giusta per tutti i genitori che vogliono evitare di esporre i propri figli al rischio di un decorso grave della malattia e agli effetti devastanti del virus”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!