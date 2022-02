Missione Pechino 2022: Sofia Goggia è partita per la Cina - BergamoNews

“Impossibile”, evidentemente, non è un termine presente nel vocabolario di Sofia Goggia.

Solo due settimane fa la campionessa bergamasca era caduta rovinosamente nel supergigante di Cortina d’Ampezzo, riportando un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con lesione parziale del legamento già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea.

Quella camminata incerta e dolorante aveva fatto scattare l’allarme in vista delle olimpiadi invernali di Pechino 2022, scattate ufficialmente venerdì 4 febbraio: troppo stretti, si diceva, i tempi per poter sperare in un recupero e in una partecipazione di quella che avrebbe dovuto essere la portabandiera azzurra durante la cerimonia d’apertura.

E invece Sofia Goggia, da buona bergamasca che non molla, si è rimboccata le maniche e si è messa al lavoro il giorno successivo la caduta, per una riabilitazione intensa che ha da subito ha mostrato i risultati sperati (e anche oltre): tappe bruciate e una convinzione che di giorno in giorno si è fatta sempre più granitica.

Fino all’annuncio di Giovanni Malagò, che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport aveva annunciato la partenza della campionessa olimpica di discesa in carica per lunedì 7 febbraio.

Invece Goggia si è presentata all’aeroporto di Malpensa già domenica 6, per prendere un volo Air China con destinazione Pechino: al suo arrivo (nella notte italiana) la attendono tampone e isolamento fino all’esito dello stesso.

L’ultima variabile per cui andranno incrociate le dita: poi la missione Pechino 2022 della nostra punta di diamante potrà avere finalmente inizio, con la data del 15 febbraio, giorno della discesa libera, cerchiata in rosso sul calendario.

Ma chissà: venerdì 11 c’è il super G, con Sofia Goggia mai dare nulla per “impossibile”.

