Esordio in ombra per Boga, anche Maehle non riesce a dare la svolta - BergamoNews

Musso 5,5 : Con i piedi ci prova un paio di volte ( 21’ e 27’) a ravvivare la giornata, fino al fallo da ultimo uomo che vale il rosso nel tentativo di rimediare a uno svarione difensivo.

Rossi (8’ 2t) 6 : La colpa di non averne in una gara diventata incredibile per gli episodi.

Zappacosta 5,5 : Un paio di discese nel primo tempo senza ferire, niente di meglio nel complicato secondo tempo.

Palomino 6 : Impeccabile per tutto il primo tempo, rimedia riportando in parità l’incontro al 19’ del secondo tempo . Il meno peggio dietro, fino alla fine anche da attaccante aggiunto.

Djimsiti 5,5 : Insolitamente insicuro, pasticcia in più di una occasione.

Pezzella 5 : Mai decisivo nella fase di appoggio, volontà tanta accompagnata da poca concretezza . Gasp lo cambia per cercare più spinta con Maehle.

Maehle ( 1’2t) 4,5 : Quando c’è da rincorrere e chiudere perde il confronto con gli avversari. Sul raddoppio del Cagliari si fa bruciare in velocità dall’ex Bellanova e sul primo gol non sale per fare scattare il fuorigioco.

Freuler 6 : Guida con il gps, insiste negli inserimenti senza il colpo decisivo.

Koopmeiners 6 : Come una moderna lavatrice a ripulire palle, gioca sempre ad un tocco. Impreciso quando si converte al tiro.

Pessina 6 : Una traversa che non vale per un fuorigioco richiamato dall’arbitro, tanta corsa e inserimenti. Vicino al gol a inizio ripresa.

Boga ( 12’ 2t) Sv : Esordio obbligato senza lampi e senza voto.

Malinovskyi 5 : Bomba ( 28’) che non sorprende Cragno per tutto il primo tempo. Troppo poco.

Pasalic 5 : Parte bene poi passa alla trasmissione “ Chi l’ha visto “. Esce per fare posto a Rossi obbligato in porta dal rosso a Musso.

Muriel 5 : Un paio di tentativi manco convinti nel primo tempo. Lovato da apprendista targato ex ci fa un figurone.

Zapata (12’2t) Sv : Dal suo inserimento sembra cambiare la partita, decisivo nel pareggio di Palomino. Esce sconsolato per il riacutizzarsi dei problemi fisici.

Mihaila (26’2t) Sv

Gasperini 5 : Per i risultati in casa l’Atalanta sarebbe dodicesima, ricomincia un altro campionato più complicato per mantenere la Champions, smentisce se stesso passando a quattro dietro così

perde qualcosa sulle fasce. Dominio sterile per tutto il primo tempo dove la squadra non crea occasioni per impensierire Cragno. Secondo tempo da dimenticare, con annessa seria riflessione su condizione fisica e mentale della squadra che questa volta lo chiama direttamente in causa.

