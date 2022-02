Atalanta irriconoscibile, il Cagliari vince a Bergamo: si complica la corsa Champions - BergamoNews

Bergamo. Un’Atalanta poco concreta e con le idee confuse cade al Gewiss Stadium perdendo 2-1 contro un Cagliari in emergenza. I nerazzurri dicono addio alla ghiotta occasione di accorciare sulla capolista e si arrendono alla doppietta di Pereiro incassando una sconfitta meritata. Non basta la rete di Palomino per ribaltare le sorti di un match nato male e finito peggio.

Nelle fasi iniziali la Dea mantiene il possesso di palla, fatica ad arrivare dalle parti di Cragno perché le maglie dei difensori cagliaritani si chiudono senza lasciare spazio alle sortite offensive dei padroni di casa. Due occasioni per Pessina, la prima terminata con la conclusione sulla traversa fermata per una posizione di fuorigioco mentre la seconda smorzata dalla difesa tra le braccia del portiere ospite.

Tra i più propositivi il trequartista ucraino Malinovskyi che alla mezz’ora con un mancino velenoso da posizione defilata ha messo in difficoltà l’estremo difensore rossoblù, obbligato a impegnarsi in tuffo per salvare il risultato.

In avvio di ripresa clamoroso errore di Pasalic, tutto solo in area di rigore al termine di una bella azione manovrata da Muriel manca l’aggancio e si divora la chance per sbloccare il risultato. Pochi minuti più tardi Pessina manca l’appuntamento con il vantaggio, quello che non perde Pereiro sul cross di Dalbert con un tap in vincente. Dormita della difesa atalantina colpevole di aver lasciato libero il numero 20 del Cagliari.

Centoventi secondi dopo Djimsiti sbaglia il controllo lanciando a rete Pereiro, atterrato in scivolata da Musso. L’arbitro non ha dubbi ed espelle il portiere bergamasca per un fallo da ultimo uomo. Passato lo shock Maehle trova l’imbucata per Zapata, tiro potente respinto da Cragno sul secondo palo dove Palomino di testa pareggia i conti.

L’Atalanta non ci sta e si sbilancia per trovare il successo esponendosi al contropiede degli isolani. Marin lancia in profondità Bellanova, cross teso per l’arrivo di Pereiro che da due passi la mette dentro. Il Cagliari sfrutta l’uomo in più e lottando con le unghie e con i denti difende il 2-1 fino al fischio finale ottenendo tre punti d’oro.

